NEW YORK (dpa-AFX) - Die Richtungssuche der New Yorker Börsen ist am Donnerstag zunächst mit moderaten Verlusten weiter gegangen. Im frühen Handel sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,35 Prozent auf 41.818,83 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,27 Prozent auf 5.659,78 Punkte bergab. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,24 Prozent auf 19.689,38 Punkte.

Beobachtern zufolge wachsen am Markt die Zweifel, dass die US-Notenbank Fed noch Spielraum für deutliche Zinssenkungen hat. Sorgen bereitet die inflationstreibende Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump - auch wenn die EU die Gegenzölle für die amerikanischen Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte um zwei Wochen auf Mitte April verschoben hat. Der Schritt soll es ermöglichen, zusätzlichen Raum für Gespräche mit der US-Regierung zu schaffen.

Die Fed hatte am Mittwoch wie erwartet an den aktuellen Zinsen festgehalten und zudem ihre Wachstumsprognose für die amerikanische Wirtschaft gesenkt, die Inflationserwartungen aber nach oben revidiert. Dennoch geht sie weiterhin von zwei Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf aus, was die Aktienkurse gestützt hatte./gl/mis

