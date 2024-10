Solana News: Ist der SOL-Coin laut On-Chain-Daten schon überbewertet?

Solana konnte über die vergangenen 12 Monate 41,20 % steigen und befindet sich damit im oberen Drittel der Top 100. Der Bullenmarkt steht unmittelbar bevor und könnte bereits nach der US-Wahl am 5. November eingeleitet werden. Die nächsten Allzeithochs sind historisch betrachtet im zweiten oder dritten Quartal 2025 zu erwarten.

Daher stellt sich nun die Frage, ob Solana angesichts der zuvor steilen Rally nach der FTX-Krise überhaupt noch im Vergleich zu einigen der besten Layer-1s günstig bewertet ist. Somit können Sie besser entscheiden, ob Sie jetzt lieber in andere Coins investieren sollten.

Deshalb haben wir im folgenden Beitrag einmal einige der wichtigsten Kennziffern zur Blockchain-Bewertung der verschiedenen Chains übersichtlich und grafisch dargestellt, damit Sie einen praktischen Überblick über die aktuelle Bewertungslandschaft des Layer-1-Marktes erhalten sowie die jeweiligen Schwachstellen der einzelnen Netzwerke erkennen.

In diesem Artikel haben wir alle bei der Bewertung von Ethereum auch dessen Layer-2s in alle Berechnungen einfließen lassen. Somit handelt es sich um eine vollständige und nicht nur eine anteilige Berücksichtigung des Ethereum-Netzwerkes, wie es bei manchmal beobachtet wird. Erfahren Sie jetzt, wer noch günstig und schon teuer ist!

Bewertung von Solana basierend auf dem Preis pro Nutzer

Mithilfe des Verhältnisses der monatlichen Nutzeranzahl zur Marktkapitalisierung erfahren wir, ob die Solana-Investoren im Vergleich zu anderen Blockchains viel für jeden Anwender investieren oder eher weniger.

Name (Ticker) Marktkapitalisierung (Mrd. USD) Monatliche aktive Wallets (Mio.) Preis pro Nutzer (USD) BNB Chain 84,09 0,89 94.589 Ton 13,39 0,59 22.889 Solana 68,99 4,2 16.426 Ethereum 350,52 33,93 10.329 Aptos 4,73 0,52 9.131 Sui 6,14 0,89 6.891 Tron 14,09 2,1 6.710 Near 5,87 3,4 1.726

Übersichtstabelle der Bewertung basierend auf der Nutzeranzahl | Quelle: basierend auf CMC und Artemis

Erst am heutigen Tage hat Solana mit 5,9 Mio. erneut einen Rekord für sich selbst und den gesamten Web3-Markt bei der Anzahl der täglich aktiven Wallets verzeichnet. Basierend auf einer Marktkapitalisierung von 68,87 Mrd. USD und der monatlichen Anzahl von zuletzt 3,4 Mio. entspricht dies einem Wert 16,43 USD pro Nutzer.

Balkenchart der Bewertung basierend auf der Nutzeranzahl | Quelle: basierend auf CMC und Artemis

Bewertung von Solana basierend auf dem On-Chain-Volumen

Ein wichtiger Faktor für die Bewertung einer Kryptowährung ist das Volumen, welches auf deren Blockchain bewegt wird. Denn davon kann man ableiten, wie stark sie sich schon verbreitet hat und wie gefragt sie im Verhältnis zu dessen Bewertung ist.

Name (Ticker) Marktkapitalisierung (Mrd. USD) Volumen letzte 7 Tage (USD) Bewertung (Marktkapitalisierung / Volumen) Near (NEAR) 5,87 45.790.000 128,19 TON (TON) 13,39 111.350.000 120,25 Tron (TRX) 14,112 354.690.000 39,79 BSC (BNB) 84,09 5.004.000.000 16,8 Aptos (APT) 4,73 368.990.000 12,82 Solana (SOL) 68,99 7.793.000.000 8,85 Sui (SUI) 6,14 1.063.000.000 5,78 Ethereum (ETH) 350,52 101.460.000.000 3,45

Übersichtstabelle der Bewertung der führenden Blockchains nach On-Chain-Volumen der letzten 7 Tage | Quelle: basierend auf CMC und DeFiLlama

Bezüglich des On-Chain-Volumens ist Solana besonders günstig und kann nur noch von Sui und Ethereum untertroffen werden. Dabei wird sie fast mit der neunfachen Marktkapitalisierung des Volumens der letzten sieben Tage bewertet.

Balkenchart der Bewertung der führenden Blockchains nach On-Chain-Volumen der letzten 7 Tage | Quelle: basierend auf CMC und DeFiLlama

Bewertung von Solana basierend auf dem TVL

Eine weitere Bewertungsmethode ist die Marktkapitalisierung im Verhältnis zu dem TVL (Total Value Locked), also den auf der Chain verwahrten Assets. Dieses zeigt in gewisser Weise die Attraktivität der Netzwerkangebote und auch deren Vertrauenswürdigkeit an, da die Vermögenswerte auf diesen verwahrt bleiben.

Name (Ticker) Marktkapitalisierung (Mrd. USD) TVL (Mrd. USD) Marktkapitalisierung/TVL Ton (TON) 13,39 0,413 32,44 BSC (BNB) 84,09 4,555 18,47 Solana (SOL) 68,99 5,794 11,90 Aptos (APT) 4,73 0,681 6,95 Sui (SUI) 6,14 1,132 5,43 Near (NEAR) 5,87 1,132 5,19 Ethereum (ETH) 350,52 82,197 4,26 Tron (TRX) 7,469 7,464 1,00

Übersichtstabelle des Vergleichs der besten Blockchains nach Marktkapitalisierung/TVL | Quelle: basierend auf CMC und Artemis

Solana befindet sich mit einem Wert von 11,90 im oberen Mittelfeld der führenden Blockchains. Somit ist jeder auf der Chain verwahrte US-Dollar fast mit dem Zwölffachen bewertet. Im Vergleich dazu sind es bei Ethereum nur 4,26.

Balkenchart des Vergleichs der besten Blockchains nach Marktkapitalisierung/TVL | Quelle: basierend auf CMC und Artemis

Zusammenfassung der Bewertungen

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht mit allen Bewertungen sowie ihrer Summe:

