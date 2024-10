NextEra Energy, ein führendes Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien, verzeichnet trotz eines leichten Kursrückgangs positive Entwicklungen an der Börse. Am 12. Oktober 2024 notierte die Aktie bei 74,61 EUR, was einem Rückgang von 0,25% gegenüber dem Vortag entspricht. Trotz eines monatlichen Verlusts von 1,73% zeigt die Aktie auf Jahressicht eine beeindruckende Performance mit einem Plus von 47,98%. Mizuho Securities bekräftigte kürzlich seine Kaufempfehlung für NextEra Energy und erhöhte das Kursziel auf 82 USD, was das Vertrauen der Analysten in das Unternehmen unterstreicht.

Finanzkennzahlen und Dividende

NextEra Energy weist solide Finanzkennzahlen auf. Für das Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 2,06 EUR je Aktie erwartet, was einer Dividendenrendite von 2,97% entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 23,68 angegeben, was auf eine angemessene Bewertung hindeutet. Mit einer Marktkapitalisierung von 153,9 Mrd. EUR bleibt NextEra Energy ein Schwergewicht im Energiesektor und ist gut positioniert, um von der wachsenden Nachfrage nach erneuerbaren Energien zu profitieren.

NextEra Energy Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...