LexinFintech verzeichnet einen bemerkenswerten Aufwärtstrend an der Börse. Die Aktie des chinesischen Finanzdienstleisters stieg am 12. Oktober um 0,98% auf 3,09 EUR und konnte im vergangenen Monat sogar um 26,64% zulegen. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Jahresperformance wider, die einen Anstieg von 52,97% aufweist. Trotz dieser Gewinne liegt der Kurs noch 35,60% unter seinem 52-Wochen-Hoch, was auf weiteres Potenzial hindeuten könnte.

Attraktive Dividendenrendite für Anleger

Besonders interessant für Investoren: LexinFintech plant für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,973245 EUR je Aktie auszuschütten. Dies entspricht einer beachtlichen Dividendenrendite von 8,52%, die deutlich über dem Marktdurchschnitt liegt und die Aktie für einkommensorientierte Anleger attraktiv macht.

