Diese 37 Coins könnten bald durch Grayscale steigen

Bisher hat der Vermögensverwalter Grayscale schon für 29 digitale Assets Investmentprodukte auf den Markt gebracht. Erst vor Kurzem ist unter anderem eines für Sui hinzugekommen, dessen Coin in der letzten Zeit einige der höchsten Kursgewinne verbucht hat. Welche Coins auf der Watchlist für weitere Investmentvehikel stehen und ein überdurchschnittliches Potenzial bieten könnten, erfahren Sie nun im folgenden Beitrag.

Kaspa (KAS)

Die Layer-1 Kaspa nutzt ein Proof-of-Work-Konsensverfahren und das besondere BlockDAG-Protokoll, womit auch parallele Blöcke möglich sind. Somit kann wiederum die Skalierbarkeit verbessert werden. Ebenso verwendet Kaspa den kHeavyHash-Algorithmus, welcher auch mit künftigen optischen Mining-Verfahren kompatibel ist.

Jetzt in Kaspa investieren!

Aptos (APT)

Aptos ist ebenfalls eine Layer-1, welche wie Sui die Programmiersprache Move des Diem-Projektes von Meta verwendet. Wie auch bei dieser wird ein objektbasierter Ansatz verfolgt, was sich vorteilhaft auf die Skalierung auswirkt. Somit können die Transaktionen parallel ausgeführt werden, was bis zu 150.000 TPS ermöglicht.

Jetzt in Aptos investieren!

Arbitrum (ARB)

Bei Arbitrum handelt es sich um eine Layer-2 für die Ethereum-Blockchain. Sie verwendet Optimistic Rollups, womit die Transaktionen außerhalb der ETH-Chain verarbeitet und dann auf dieser in komprimierter Form gespeichert werden. Somit können bis zu 40.000 TPS erreicht werden.

Jetzt in Arbitrum investieren!

Celestia (CELO)

Celesta ist eine modulare Layer-1-Blockchain, womit sie ihre Aufgaben wie die Datenverfügbarkeit, den Konsens und die Ausführung von unterschiedlichen Modulen übernehmen lässt. Somit kann die Effizienz gesteigert werden. Zudem ermöglicht sie anderen Entwicklern ohne Validierungsnetzwerk eigene Chains auf Celestia zu erstellen. Mithilfe von Light Nodes sorgt es für eine höhere Skalierbarkeit und mit beliebigen VMs für eine höhere Interoperabilität.

Jetzt in Celestia investieren!

Core (Core)

Mithilfe von Core sollen die Skalierbarkeit und die Funktionalität der Bitcoin-Blockchain verbessert werden, was mithilfe einer Kompatibilität mit der Ethereum Virtual Machine erreicht wird. Schnell haben sich auf dem Netzwerk mit 45 die mit Abstand meisten Protokolle unter den Bitcoin-Sidechains angesiedelt. Hinzu kommen mehr als 72 DApps und ein schnell steigender TVL.

Jetzt in Core investieren!

Cosmos (ATOM)

Comos wird auch als das Internet der Blockchains bezeichnet und zielt darauf ab, die Interoperabilität zwischen den verschiedenen Netzwerken zu verbessern. Dies wird über das Inter-Blockchain-Communication-Protokoll (IBC) erreicht. Somit lassen sich Daten und Werte zwischen den einzelnen Netzwerken leichter austauschen. Ebenso können hierauf eigene Applikationen entwickelt werden.

Jetzt in Cosmos investieren!

Internet Computer (ICP)

Das Projekt Internet Computer zielt darauf ab, die zentrale Infrastruktur des Internets durch eine dezentrale, offene und skalierbare Alternative zu ersetzen. Laut Marktbeobachtern könnte es sogar eines Tages anderen Cloud-Anbietern wie Amazon ersetzen.

Jetzt in Internet Computer investieren!

Mantle (MNT)

Bei Mantle handelt es sich um eine modulare Ethereum-Skalierungslösung mit Optimistic Rollups und mehreren Ebenen, um somit bis zu 80 % der Gasgebühren einzusparen. Dabei nutzt es das EigenDA-System, um somit die Datenverfügbarkeit und Preise zu optimieren.

Jetzt in Mantle investieren!

Metis (METIS)

Eine weitere ETH-Layer-2 ist Metis. Sie nutzt ebenfalls die Optimistic Rollups und die eigene Metis Virtual Machine, welche mit der EVM kompatibel ist. Auf diese Weise soll eine vergleichbare Benutzererfahrung wie auf Ethereum ermöglicht werden, jedoch mit deutlich besseren Konditionen.

Jetzt in Metis investieren!

Neon (NEON)

Mithilfe der Ethereum Virtual Machine Neon EVM können ganz einfach die DApps von Ethereum auf die SOL-Chain migrieren. Somit verbessert es die Kompatibilität, während die Entwickler ihre vertrauten Tools verwenden können. Zudem können sie von den besseren Konditionen auf Solana profitieren.

Jetzt in Neon investieren!

Optimism (OP)

Ebenfalls zur Kategorie der Ethereum-Skalierungslösungen mit Optimistic Rollups gehört Optimism. Ein weiterer Vorteil des Netzwerkes besteht in der Fähigkeit, dass diese über die Superchain verschiedene Layer-2s miteinander verbindet. Zudem ist es kompatibel mit der EVM.

Jetzt in Optimism investieren!

Polygon (POL)

Polygon zählt zu den ETH-L2s und unterteilt sich in unterschiedliche Projekte, um somit auf Ethereum die Gebühren zu senken und die Geschwindigkeit zu erhöhen. Dies sind unter anderem die Sidechan Polygon PoS und die Polygon zkEVM mit Zero-Knowledge-Rollups.

Jetzt in Polygon investieren!

Sei (SEI)

Sei ist eine Layer-1-Blockchain, um mithilfe der Blockchain den Handel von digitalen Vermögenswerten zu verbessern. So sollen die Transaktionen in unter 400 ms abgewickelt werden, was insbesondere für Bereiche wie Gaming und Finanzen von Vorteil ist. Möglich wird dies unter anderem mit einer parallelen Verarbeitung.

Jetzt in Sei investieren!

Starknet (STRK)

Das Starknet ist eine weitere Ethereum-Skalierungslösung, welche sich ZK-Rollups zunutze macht. Mit diesen können Daten ohne die Preisgabe der Identität verifiziert und die Transaktionen in einer komprimierten Weise gespeichert werden. Dies wirkt sich wiederum positiv auf die Skalierung aus.

Jetzt in Starknet investieren!

Toncoin (TON)

TON ist eine Layer-1-Blockchain mit PoS und Sharding, welche ursprünglich von den Gründern des Messengers Telegram entwickelt wurde, aber später aufgrund von Rechtsstreitigkeiten von einem anderen Team übernommen wurde. Da sich der Messenger zu einer Alles-App entwickeln könnte, würde auch der Toncoin in diesem Falle profitieren.

Jetzt in Toncoin investieren!

TRON (TRX)

Eine weitere Layer-1 ist Tron, welche mit Delegated Proof of Stake eine bessere Skalierbarkeit mit einer geringen Gebühr und einer hohen Geschwindigkeitbietet. Somit konnte sich die Blockchain insbesondere im Bereich der Stablecoin-Transaktionen zu einem der Marktführer entwickeln.

Jetzt in TRON investieren!

Aerodrome (AERO)

Aerodrome zählt zu der Kategorie der dezentralen Finanzprotokolle und dient auf der Ethereum-Layer-2 Base als ein Liquiditätshub. Dort ist er als AMM (Automated Market Maker) tätig, um somit einen effizienten Handel von digitalen Assets zu ermöglichen.

Jetzt in Aerodrome investieren!

Ethena (ENA)

Ethena ist ebenfalls den DeFi-Protokollen zuzuordnen und bietet einen synthetischen US-Dollar mit dem Ticker USDe. Im Unterschied zu anderen Stablecoins unterscheidet sich dieser jedoch dadurch, dass er durch gestakte ETH und Short-Positionen auf Ethereum und Bitcoin abgesichert wird. Somit soll eine Koppelung an den US-Dollar erreicht werden.

Jetzt in Ethena investieren!

Injective Protocol (INJ)

Mithilfe der Layer-1 Injective Protocol soll der DeFi-Bereich verbessert werden. So ermöglicht es unter anderem den Handel auf diversen Märkten wie Futures, Perpetual Swaps und Spot Trading. Ebenso bietet es eine Cross-Chain-Funktionalität und eine gasfreie Handelsumgebung.

Jetzt in Injective Protocol investieren!

Jupiter (JUP)

Jupiter ist die führende dezentrale Kryptobörse auf der Blockchain von Solana, die eine Reihe von verschiedenen Funktionen unterstützt. Dies sind unter anderem Token-Swaps, Limit-Orders, DCA (Dollar Cost Averaging), Perpetual Futures und Cross-Chain-Trading.

Jetzt in Jupiter investieren!

Mantra (OM)

Mantra gehört zu den Tokenisierungsprojekten und ermöglicht unter anderem die Tokenisierung von RWAs (Real World Assets). Somit lassen sich etwa Immobilien gestückelt oder auch viele andere bisher schwer handelbare Assets leichter austauschen. Ebenso bietet es über SOMA-finance eine Plattform für Emission und Handel tokenisierter Anleihen.

Jetzt in Mantra investieren!

Ondo Finance (ONDO)

Ebenfalls zu den Tokenisierungs-Coins zählt Ondo Finance, das ebenfalls die Tokenisierung von RWAs ermöglicht. Bisher offeriert es USDY mit kurzfristigen Staatsanleihen und Bankeinlagen, OSUSG für kurzfristige Anleihen und das Lending-Protokoll Flux Finance.

Jetzt in Ondo Finance investieren!

THORChain (RUNE)

Bei THORCahin handelt es sich um eine dezentrale Cross-Chain-Liquiditätsplattform. Somit lassen sich digitale Assets leichter über verschiedene Blockchains wie Bitcoin und Ethereum hinweg handeln.

Jetzt in THORChain investieren!

Dogecoin (DOGE)

Bemerkenswert ist auch, dass Grayscale mit Dogecoin eine Kryptowährung aus dem Sektor der Memecoins als potenziellen Kandidaten ins Visier genommen hat. Er wurde bereits im Jahr 2013 gegründet und konnte sich seitdem am Markt halten sowie einen eigenen Kryptosektor begründen sowie für jede Menge Aufsehen sorgen.

Jetzt in Dogecoin investieren!

Immutable (IMX)

Immutable ist eine Skalierungslösung für die Ethereum-Blockchain, welche sich auf den Gaming-Bereich fokussiert hat. In dieser Hinsicht bietet sie eine Reihe von Vorteilen wie Zero Knowledge Proofs, einfaches Onboarding, gasfreie Transaktionen sowie viele Tools.

Jetzt in Immutable investieren!

Akash (AKT)

Das Akash Network ist eine dezentrale Cloud-Computing-Plattform, die auf Cosmos entwickelt wurde. Mit ihr können über ein P2P-Modell Rechenressourcen mithilfe eines dezentralen Netzwerks ausgetauscht werden.

Jetzt in Akash investieren!

Arweave (AR)

Im Gegensatz zu Akash ist Arweave eine dezentrale Cloud-Speicher-Plattform, auf welcher sich die Daten mit einer einmaligen Zahlung dauerhaft speichern lassen. Somit können die bei traditionellen Anbietern regelmäßig anfallenden Gebühren eingespart werde. Zudem soll es eine Zensurresistenz bieten.

Jetzt in Arweave investieren!

Artificial Superintelligence Alliance (FET)

Die Artificial Superintelligence Alliance (FET) stellt eine Fusion aus einiger der größten KI-Kryptowährungen dar. Dies sind die KI-Assistentenplattform Fetch.ai, der KI-Marktplatz von SingularityNet, die Datenhandelsplattform Ocean Protocol und seit neustem auch die dezentrale Cloud-Computing-Plattform Cudos, wobei es auch noch mehr werden können.

Jetzt in FET investieren!

Helium (HNT)

Die Kryptowährung Helium zählt zu der Kategorie der DePIN-Projekte und bietet eine dezentrale Infrastruktur für das IoT (Internet of Things). Somit lassen sich verschiedene kleine Geräteüber die Hotspots von Helium verbinden und über ein globales dezentrales Funknetz übertragen. Schon jetzt hat es einige renommierte Partner.

Jetzt in Helium investieren!

Pyth (PYTH)

Das Pyth Network ist ein dezentrales Orakel-Protokoll, um Finanz-Daten bereitzustellen. Es unterstützt dabei unterschiedliche Blockchains und kann diese mit Daten über unterschiedlichste Anlageklassen versorgen, die über den Blockchainbereich hinausgehen.

Jetzt in Pyth investieren!

UMA Project (UMA)

UMA (Universal Market Acces) ist auf der Blockchain von Ethereum positioniert und ermöglicht die Erstellung von synthetischen Vermögenswerten, die mit Derivaten vergleichbar sind. Diese können verschiedene andere Assets wie Aktien, Immobilien und weiter nachbilden.

Jetzt in UMA Project investieren!

VeChain (VET)

Die Layer-1-Blockchain von VeChain wurde insbesondere für die Optimierung von Lieferketten gegründet. Auf ihr können aber auch andere Smart Contracts gestartet werden, sodass es ebenfalls NFTs und mehr gibt.

Jetzt in VeChain investieren!

Worldcoin (WLD)

Das Projekt Worldcoin entstammt wie auch ChatGPT von Sam Altman und entwickelt dezentrale Identitäten, welche über einen Irisscanner verifiziert werden. Zudem gibt es eine gewisse Nähe zu dem Weltwirtschaftsforum und bisher schon einige Kontroversen in unterschiedlichen Ländern wegen unter anderem Datenschutzbedenken.

Jetzt in Worldcoin investieren!

Pepe Unchained (PEPE)

Eine weitere spannende Ethereum-Skalierungslösung ist Pepe Unchained, welche den Markt der Memecoins revolutionieren will. So wird eine Reihe von speziellen Tools und deutlich bessere Konditionen auf der ETH-Chain geboten. Der $PEPU-Coin wurde bereits von einer Vielzahl von Walen gekauft und könnte auch bald das Interesse von Grayscale erwecken, da es laut Artemis der viertgrößte Kryptosektor nach Marktkapitalisierung ist.

Jetzt in Pepe Unchained investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.