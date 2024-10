Air France-KLM verzeichnet eine leichte Erholung an der Börse. Nach dem jüngsten Kursrückgang von 10,04% im letzten Monat, stieg die Aktie am 12. Oktober um 1,82% auf 0,9266 USD. Diese positive Entwicklung folgt auf die Ankündigung des Unternehmens, eine interne Untersuchung einzuleiten. Anlass dafür war ein Vorfall am 1. Oktober, bei dem ein Air France-Flugzeug während eines iranischen Angriffs auf Israel über den Irak flog.

Finanzielle Lage und Zukunftsaussichten

Trotz der jüngsten Herausforderungen zeigt sich Air France-KLM finanziell solide. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 2,61 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 0,78 erscheint die Aktie derzeit unterbewertet. Die Fluggesellschaft führt zudem exklusive Gespräche mit Apollo Global Management über eine mögliche Quasi-Eigenkapitalfinanzierung, was auf strategische Schritte zur Stärkung der Finanzposition hindeutet.

