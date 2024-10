Die Vector Group, ein führendes Unternehmen im Tabaksektor, zeigt sich in einem herausfordernden Marktumfeld weiterhin robust. Trotz leichter Kursschwankungen in den letzten Tagen konnte die Aktie im Monatsverlauf ein Plus von 0,74% verzeichnen. Mit einem aktuellen Kurs von 13,62 EUR (Stand: 07. Oktober) liegt die Vector-Aktie deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief, was das anhaltende Vertrauen der Investoren in das Unternehmen unterstreicht.

Attraktive Dividendenrendite lockt Anleger

Ein besonderes Augenmerk verdient die Dividendenpolitik von Vector. Für das Geschäftsjahr 2024 plant das Unternehmen eine Dividende von 0,80 EUR je Aktie, was einer beachtlichen Rendite von 6,75% entspricht. Diese überdurchschnittliche Ausschüttung könnte in Zeiten niedriger Zinsen für viele Anleger ein überzeugendes Argument für ein Engagement in Vector-Aktien darstellen.

