Die Jost Werke SE hat am 11. Oktober 2024 ihre Jahresprognose für 2024 nach unten korrigiert. Der Nutzfahrzeugzulieferer rechnet nun mit einem Umsatzrückgang von etwa 15 Prozent. Diese Anpassung erfolgte aufgrund einer schwachen Nachfrage im dritten Quartal, die das Unternehmen stärker als erwartet belastete. Die vorläufigen Quartalsergebnisse zeigen eine deutliche Verschlechterung der Geschäftslage, was zu einer sofortigen Reaktion an der Börse führte.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Die Nachricht löste einen Kurssturz aus. Am 11. Oktober fiel die Jost Werke-Aktie unter die wichtige 200-Tage-Linie und schloss bei 42,25 Euro. Dies entspricht einem Monatsverlust von 8,31 Prozent. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf 630,3 Millionen Euro. Anleger und Analysten werden die kommenden Wochen genau beobachten, wie sich diese Entwicklung auf die langfristige Performance des Unternehmens auswirkt.

