Die JOST Werke SE (DE000JST4000) profitieren von der erfolgreichen Hyva-Übernahme. Der Nutzfahrzeug-Zulieferer aus Neu-Isenburg steigert Umsatz und Ergebnis deutlich und bestätigt seine Jahresprognose. Hyva-Integration läuft nach Plan: Der Umsatz explodierte um 44 Prozent auf 429 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT kletterte um zehn Prozent auf 37 Millionen Euro. Diese Zahlen zeigen den Erfolg der Hyva-Integration. Der Umsatz aus fortgeführten Aktivitäten stieg um 31 Prozent auf 391 Millionen Euro. Das Cranes-Geschäft wird als nicht-fortgeführte Aktivität ausgewiesen. Der Verkauf an Mutares schärft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt