Die Royal Gold Aktie zeigt sich in den letzten Tagen relativ stabil. Am 12. Oktober 2024 notierte der Kurs bei 129,75 Euro, was einem leichten Rückgang von 0,12% gegenüber dem Vortag entspricht. Trotz der geringen Kursbewegung verzeichnet die Aktie auf Monatssicht ein Plus von 3,02%. Die Marktkapitalisierung des Edelmetallunternehmens beläuft sich derzeit auf 8,5 Milliarden Euro.

Kennzahlen deuten auf hohe Bewertung hin

Interessant für Anleger sind die aktuellen Bewertungskennzahlen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 14,08, während das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) 20,51 beträgt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird für 2024 mit 28,62 angegeben. Diese Werte deuten auf eine vergleichsweise hohe Bewertung hin. Für das Geschäftsjahr 2024 plant Royal Gold eine Dividende von 1,60 Euro je Aktie, was einer Dividendenrendite von 1,24% entspricht.

