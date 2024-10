Die Nokia Aktie zeigt sich zum Stichtag 12. Oktober 2024 weitgehend stabil. Mit einem aktuellen Kurs von 3,982 EUR verzeichnet sie einen minimalen Rückgang von 0,05% gegenüber dem Vortag. Trotz der leichten Tagesschwankung konnte die Aktie im vergangenen Monat ein Plus von 1,18% verbuchen. Bemerkenswert ist die positive Jahresentwicklung mit einem Zuwachs von 17,17%, was das Interesse von Anlegern an dem finnischen Telekommunikationskonzern unterstreicht.

Dividendenrendite als Pluspunkt

Ein besonderes Augenmerk verdient die attraktive Dividendenpolitik von Nokia. Für das Geschäftsjahr 2024 plant das Unternehmen eine Dividende von 0,14 EUR je Aktie, was einer Dividendenrendite von 4,04% entspricht. Diese überdurchschnittliche Ausschüttung könnte für einkommensorientierte Investoren von Interesse sein, insbesondere angesichts der aktuellen Marktbedingungen.

