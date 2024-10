DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Rasant wachsender Werbemarkt und neue Gewinner: Meta, Netflix, Adcore

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/13.10.2024/08:30) - Mit einem weltweiten Volumen von fast mehr als 680 Milliarden US-Dollar beläuft sich der Anteil der Online-Werbung am gesamten weltweiten medialen Werbebudget mittlerweile auf rund 70 Prozent. Der Markt dürfte in den kommenden Jahren weiter kräftig wachsen. So erwartet der Datenanbieter Statista Market Insights, dass der digitale Werbemarkt im Jahr 2028 ein Volumen von 966 Milliarden Dollar erreichen wird. Als Profiteure des Trends gelten zum einen große Online-Plattformen wie Meta Platforms. Zum andern setzen auch immer mehr Streaming-Dienste wie Netflix auf werbebasierte Angebote. Aber auch Anbieter von Software, Services und Applikationen im Rahmen des digitalen Werbemanagements könnten zu den Gewinnern zählen. Einer dieser Branchenvertreter ist Adcore.

Meta Platforms: Rekordwachstum dank steigender Werbeeinnahmen

Meta Platforms (ISIN: US30303M1027) ist Betreiber der sozialen Netzwerke "Facebook", "Instagram" und "Threads" sowie der Kommunikations-Apps "Messenger" und "WhatsApp". 3,27 Milliarden Menschen nutzen im Schnitt täglich einen dieser Dienste. Den Großteil der Erlöse erzielt der Konzern dabei mit Werbeanzeigen. Im zweiten Quartal 2024 erzielte Meta Platforms prozentual zweistellige Umsatz- und Gewinnzuwächse. Die Werbeeinahmen erhöhten sich um 24 Prozent auf 38,3 Milliarden US-Dollar. Der Konzerngewinn legte sogar um 73 Prozent auf 13,5 Mrd. US-Dollar zu. In einem bewertete die DZ Bank die Quartalszahlen positiv. Hervorgehoben wurde, dass es dem Konzern gelungen ist, den durchschnittlichen Umsatz je Nutzer (ARPU) um 14,1 Prozent auf 11,89 USD zu steigern. Zudem wurde darauf verwiesen, dass in den Kurznachrichtendiensten "Messenger" und "WhatsApp" ein stärkerer Dialog zwischen Unternehmen und Nutzern möglich werden soll - was wiederum die Werbeeinnahmen von Meta erhöhen würde.

Netflix: Werbe-Abos als Schlüssel zum Wachstum

Mit fast 280 Millionen Abonnementen gehört Netflix (ISIN: US64110L1061) zu den führenden Video-Streaming-Diensten. Vor rund 18 Monaten leitete das Unternehmen einen viel beachteten Strategiewechsel ein, indem es in verschiedenen Ländern Abos mit Werbung einführte. Mit diesem Schritt verfolgt Netflix eigenen Aussagen zufolge zwei wichtige strategische Ziele: Erstens könne den Kunden durch Werbe-Abos niedrigere Preise angeboten werden. Zweitens ließe sich eine zusätzliche Einnahme- und Gewinnquelle für das Unternehmen erschließen. In den Ländern, in denen die Werbe-Variante angeboten wird, haben sich rund 45 Prozent der Kunden für den Abschluss eines solchen Abos entschieden. Um die Zahl der Anzeigenkunden weiter zu steigern, ist das werbefreie Basismodell nun auch in den USA und Frankreich nicht mehr verfügbar. In einem Brief an die Aktionäre im Rahmen der letzten Quartalsberichterstattung schreibt Netflix: "Nach allem, was wir gelernt haben, und unseren Fortschritten in den letzten 18 Monaten sind wir zuversichtlich, dass Werbung eine Schlüsselkomponente für unser längerfristiges Umsatz- und Gewinnwachstum sein wird."

Adcore: KI-gestützte Werbelösungen treiben globales Wachstum und Partnerschaften

Adcore ist ein wachstumsstarker Anbieter von KI-gestützten und Cloud-basierten Apps und Services zur Erstellung, Optimierung und Kontrolle von digitalen Werbe- und Marketing-Aktivitäten. Das Unternehmen wurde im Jahr 2006 gegründet und ist seither stark gewachsen. Mittlerweile ist das an der Börse in Toronto (TSX) gelistete und auch in Deutschland gehandelte Unternehmen (ISIN: CA00654B1040) weltweit an diesen Standorten vertreten: in den USA, Kanada, Israel, Australien, Hongkong und Festlandchina. Der Umsatz legte im vergangenen Jahr um 18 Prozent auf 31,2 Millionen CAD zu. Zudem konnte Adcore seine strategischen Partnerschaften festigen. Dazu gehört der Premier-Partner-Status mit der führenden Suchmaschine Google. Diese Kooperation wurde im März 2024 erneuert. Zudem ist Adcore Elite Partner von Microsoft Advertising, Facebook Partner, Verified Amazon Partner und TikTok-Partner.

Adcore Land: Kanada / Israel ISIN: CA00654B1040 https://www.adcore.com/

