Vitalik Buterin verkauft wieder geschenkte Meme Coins für Millionen

Altcoins sind derzeit sehr gefragt. Während Bitcoin weiterhin um die 63.000-Dollar-Marke pendelt, erfreuen sich insbesondere Meme Coins einer enormen Nachfrage. Dabei ist es üblich, dass neue Token an prominente Mitglieder der Krypto-Community gesendet werden, um zusätzliche Aufmerksamkeit zu generieren. Obwohl viele dieser Coins wertlos bleiben, schaffen es manche, im Wert signifikant zu steigen. Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin hat in der Vergangenheit bereits mehrfach geschenkte Token veräußert und damit beträchtliche Gewinne erzielt. Auch dieses Mal hat er wieder eine Vielzahl von Token gegen Ether getauscht.

Über 1,6 Millionen Dollar verdient

Es ist eine gängige Praxis, dass Entwickler neuer Projekte prominenten Persönlichkeiten der Kryptoszene größere Mengen ihrer Token schicken. Die Idee dahinter: Wenn diese großen Namen die Token halten, könnte es so aussehen, als seien sie an dem Projekt interessiert, was dem Coin Auftrieb geben könnte. Gleichzeitig hoffen die Entwickler oft, dass diese Personen die geschenkten Coins nicht sofort verkaufen, was die Angebotsmenge im Umlauf vorübergehend reduziert und den Preis steigern könnte.

Vitalik Buterin lässt sich auf solche Spielchen allerdings nicht ein. Er ist inzwischen bekannt dafür, die ihm zugeschickten Coins relativ schnell zu verkaufen. Früher hat er sich darüber beschwert, solche Tokens zu erhalten, da sie seine Wallet unübersichtlich machen würden. Heute macht er daraus bares Geld.

vitalik.eth(@VitalikButerin) sold some memecoins for 651.67 $ETH($1.61M) again 1 hour ago!



In the past 12 hours, vitalik got a total of 908.77 $ETH($2.24M) by selling memecoins received for free.



Sold 10B $MOODENG for 395.96 $ETH($976K).

Sold 200K $MSTR for 93.23 $ETH($231K).… pic.twitter.com/fE1NTyu9k9 - Lookonchain (@lookonchain) October 13, 2024

Zu den kürzlich von Buterin verkauften Meme-Coins zählen unter anderem $POPCAT, $MOODENG und $MILO. Insgesamt hat er neun verschiedene Coins verkauft und dafür Ether im Gegenwert von über 1,6 Millionen Dollar erhalten, wobei $MOODENG den größten Teil ausmacht.

Riskante Coins

Die meisten dieser Meme-Coins sind wertlos, wenn sie an Buterin geschickt werden. Etabliert sich einer dieser Coins jedoch, sind massive Kurssteigerungen möglich, was zu solchen hohen Gewinnen führen kann. Obwohl Buterins Verkäufe den Preis kurzfristig belasten können, werden größere Coins wie $POPCAT davon kaum aus dem Gleichgewicht gebracht.

Viele Meme-Coins erholen sich nach einem Verkauf durch Buterin schnell wieder, da seine Transaktionen sowohl Aufmerksamkeit erregen und mit ihm ein Wal wegfällt, der den Kurs drücken könnte. Dennoch bleibt es extrem riskant in Coins zu investieren, bei denen erhebliche Mengen an Buterin oder andere Personen geschickt wurde. Nicht alle können den nachfolgenden Abverkauf überstehen. Aus diesem Grund schauen sich immer mehr Anleger nach alternativen Projekten wie Flockerz ($FLOCK) um, bei denen solche Risiken nicht bestehen.

Jetzt mehr über Flockerz erfahren.

Investoren setzen auf Flockerz: Ein neues Modell für Meme Coins

Im Gegensatz zu den meisten Meme-Coins, bei denen oft Wale und einzelne Personen einen großen Teil des Angebots kontrollieren und so den Kurs stark beeinflussen können, geht Flockerz ($FLOCK) einen anderen Weg. Hier wird nicht nur auf eine gerechte Verteilung der Token geachtet, sondern auch die Mitbestimmung der Community großgeschrieben. Das Projekt bietet ein faires ICO, bei dem alle Anleger zum gleichen Preis einsteigen können. Zudem gibt es ein innovatives Vote 2 Earn-System, das es jedem Tokenhalter ermöglicht, über die zukünftige Entwicklung des Projekts mitzuentscheiden.

(Flockerz ICO - Quelle: Flockerz Website)

Dank dieses einzigartigen Konzepts zieht Flockerz von Anfang an große Aufmerksamkeit auf sich. Obwohl die $FLOCK-Token noch in der Vorverkaufsphase erhältlich sind, haben Investoren bereits über 650.000 Dollar in das Projekt gesteckt. Während des Vorverkaufs wird der Preis der Token schrittweise angehoben, wodurch frühe Investoren bereits vor dem offiziellen Handelsstart an den Börsen von Wertsteigerungen profitieren können.

Außerdem ist eine Staking-Funktion integriert, die gerade am Anfang noch extrem hohe Renditen auszahlt, wenn noch nicht so viele Token im Staking Pool sind. Analysten vermuten aufgrund der hohen Nachfrage und des einzigartigen Konzepts, dass der Kurs nach dem Launch schnell um mehr als das 10-fache steigen könnte.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $FLOCK im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.