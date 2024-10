DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Baird-Analysten stufen die Wasserbranche positiv ein

Frankfurt (pta/13.10.2024/09:00) - Die US-Investmentbank Baird beschäftigt sich seit über 25 Jahren mit der globalen Wasserbranche und veröffentlicht regelmäßig Studien zu diesem Sektor. Außerdem hat sie in den vergangenen Jahren zahlreiche M&A-Transaktionen im globalen Wassersektor durchgeführt.

Baird-Analysten sehen Synergiepotenzial

Die globale Wasserbranche gilt als ausgesprochen vielfältig und besteht aus einer Vielzahl von öffentlichen und privaten Marktteilnehmern in unterschiedlichen Größenordnungen. Baird-Analysten genießen in der Finanzwelt ein hohes Maß an Expertise, was u.a. auf die ermöglichten Fusionen und Übernahmen (M&A) in der Branche zurückzuführen ist. Zudem haben sie zwei Branchenindizes entwickelt - einer bildet den Bereich "Wasserversorgung" (sechs Titel) ab und der andere enthält zwölf Werte aus dem Segment "Wassertechnologie". Letzterer hat sich laut einer im Januar veröffentlichten Studie von Dezember 2018 bis Dezember 2023 mit über 110 Prozent besser entwickelt als der S&P-500 (91,9 Prozent) bzw. der US-Nebenwerteindex Russell 2000 (51,5 Prozent).

Die Baird-Analysten sind der Meinung, dass bei Firmen aus der Wasserbranche bedeutende Synergiepotenziale existieren. Da Unternehmen dieses Sektors im Vergleich relativ gering verschuldet seien und über starke Liquiditätspositionen verfügen, sind sie von den gestiegenen Kapitalkosten weniger betroffen. Dies und die zu erwartenden Synergieeffekte ermöglicht es ihnen, bei wettbewerbsorientierten Auktionen höhere Bewertungen durchzusetzen und gleichzeitig den Investoren deutlich niedrigere, an Synergien angepasste Multiples zu präsentieren. Zu den wichtigsten Innovationen gelten im Bereich Wassertechnologie intelligente Wassermanagementsysteme, Wasserüberwachung und -analytik sowie fortschrittliche Wasseraufbereitungstechnologien.

Australische De.mem an der Gewinnschwelle

Zu den großen Playern gehören im Sektor Wassertechnologie mit Blick auf die Marktkapitalisierung Unternehmen wie Xylem (ISIN: US98419M1009), Veralto (US92338C1036) oder Pool Corp. (US73278L1052). Baird weist darauf hin, dass die weltweite Wassernachfrage bis 2030 das Angebot an Frischwasser um 40 Prozent übersteigen wird. Um die langfristige Wasserverfügbarkeit zu sichern, seien Investitionen in Entsalzungsanlagen sowie Ausgaben für Wasserrückgewinnungssysteme erforderlich.

In diesem Zukunftsmarkt agiert auch De.mem, ein kleiner australischer Nebenwert, der sich auf dezentrale Wasseraufbereitung spezialisiert hat und seine innovativen Filtertechnologien vor allem industriellen Kunden anbietet. Innerhalb des von Baird konzipierten Wassertechnologie-Index bewegt sich das für 2024 geschätzte, jährliche Umsatzwachstum der Titel in einer Spanne zwischen 0,9 und 9,2 Prozent (Median: 3,5 Prozent).

Andreas Kröll, der CEO von De.mem, merkt an, dass die australische Gesellschaft im Jahr 2023 ein deutlich höheres Umsatzplus von 19 Prozent erzielt habe. Außerdem merkt der Manager an, dass De.mem basierend auf dem Umsatz der letzten zwölf Monaten zum 30. Juni 2024 ein Kurs/Umsatzverhältnis von 1,4 ausweist. Nur zur Erinnerung: Bei der im vergangenen Jahr erfolgten Veralto-Transaktion (Spin Off von Danaher) fiel diese Kennzahl mit ungefähr vier deutlich höher aus.

Wichtig zu wissen: Im ersten Halbjahr 2024 lag der bereinigte operative Cash-Flow bei De.mem mit minus 243.000 AUD zwar noch knapp negativ aus. Angesichts der Wachstumshistorie von nun 21 Quartalen in Folge mit höheren Zahlungseingängen im Vergleich zum Referenzzeitraum könnte die Gewinnschwelle beim EBITDA und operativen Cashflow jedoch bald erreicht werden.

De.mem ISIN: AU000000DEM4 http://www.demembranes.com/ Land: Australien

Quellen: https://www.rwbaird.com/corporations-and-institutions/investment-banking/insights/2024/01/ global-water-sector-update-q1-2024/ https://demembranes.com/wp-content/uploads/2024/08/02832665.pdf

