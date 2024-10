Die Berichtssaison in den USA und die von der EZB erwartete Zinssenkung am Donnerstag dürften in der neuen Woche für frischen Schwung am deutschen Aktienmarkt sorgen. Auch Milliarden an Konjunkturhilfen für China sollten gut bei den Börsianern ankommen. Der DAX könnte neue Rekordhöhen in Angriff nehmen. - Der Wochenausblick. Ein ermutigender Start in die US-Berichtssaison hat den Deutschen Aktienindex DAX zuletzt wieder näher an sein bisheriges Rekordhoch gebracht. Am Freitag stieg der deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...