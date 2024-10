Die Almonty Industries Aktie verzeichnete in den vergangenen 30 Tagen einen beachtlichen Wertzuwachs von 12,12%. Dieser positive Trend spiegelt sich auch in der Jahresperformance wider, die mit einem Plus von 64,44% aufwartet. Der aktuelle Kurs von 0,578 EUR (Stand: 12. Oktober 2024) liegt 43,94% über dem 52-Wochen-Tief, was auf eine solide Erholung hindeutet. Trotz dieser erfreulichen Entwicklung bleibt die Aktie noch 2,42% unter ihrem Jahreshöchststand.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die Marktkapitalisierung des auf Wolfram spezialisierten Bergbauunternehmens beläuft sich derzeit auf 148,7 Millionen EUR. Interessant für Anleger: Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 6,28, was auf eine mögliche Überbewertung hindeuten könnte. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von -38,30 zeigt jedoch, dass das Unternehmen im Branchenvergleich günstig bewertet sein könnte.

