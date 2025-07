Wachablösung bei Rüstungsaktien? Während die Renk-Aktie in den vergangenen Wochen mehr als 20 % verloren hat, sind Drohnen-Spezialisten DroneShield und Volatus Aerospace explodiert. Volatus ist immer noch günstig. Jetzt hat man auch noch einen NATO-Auftrag an Land gezogen. Mit Blick auf die Bewertung sind die Kanadier weiterhin eher ein Geheimtipp - die Peergroup ist deutlich teurer bewertet. Dazu gehört DroneShield. Die Australier werden inzwischen mit mehr als 2 Mrd. AUD bewertet. Die Pipeline ist allerdings auch beeindruckend. Neben der Drohnenrevolution fließt weiterhin viel Geld in Panzer und andere gepanzerte Fahrzeuge. Alleine die Bundeswehr will Tausende neue Fahrzeuge beschaffen. Von dem Milliarden-Kuchen will sich Renk ein großes Stück abschneiden und investiert 500 Mio. EUR. Ist damit die Konsolidierung beendet?

