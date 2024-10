Das 3. Quartal liegt hinter uns und es hat unerwartet gut abgeschnitten. Der S&P 500 legte in den letzten drei Monaten um rund 5 % zu. Dabei schloss der Energiesektor mit -4 % als einziger im negativen Terrain ab, während Communication Services und Technologieaktien mit jeweils nur kleinen Zuwächsen den breiten Markt deutlich underperformten. Am besten entwickelten sich die Kurse der Branchen Industrie (+ 11 %), Immobilien (+15,5 %) und Versorger (+18 %), also den 'klassischen Value-Sektoren'. Finanzwerte lagen mit einem klaren Plus lediglich im Mittelfeld der positiven Entwicklung und auf Augenhöhe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...