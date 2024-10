Die Stadler Rail Aktie verzeichnete in den letzten Wochen einen leichten Rückgang. Am 12. Oktober 2024 schloss die Aktie bei 27,03 EUR, was einem Monatsverlust von 4,34% entspricht. Trotz des Kursrückgangs weist das Unternehmen solide Finanzkennzahlen auf. Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,75 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von 2,99 erscheint die Aktie aus Analystensicht unterbewertet.

Dividendenaussicht und Gewinnentwicklung

Für das Geschäftsjahr 2024 plant Stadler Rail eine Dividende von 0,90 EUR je Aktie, was einer attraktiven Dividendenrendite von 3,27% entspricht. Das prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 liegt bei 19,92, was auf eine moderate Bewertung im Vergleich zum Gewinnpotenzial hindeutet. Anleger sollten jedoch beachten, dass diese Kennzahlen im Kontext der Branchenentwicklung und aktueller Markttrends zu betrachten sind.

