Bussnang - Der Zugbauer Stadler Rail hat einen neuen Auftrag aus Deutschland erhalten. So wird das Unternehmen von Peter Spuhler 132 Hochflur-Stadtbahnen an die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) liefern. Der Auftrag habe das Ziel, den Kölner Nahverkehr mit einer massgeschneiderten Stadtbahnflotte zu modernisieren, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Er wird mit einem Volumen von knapp 700 Millionen Euro beziffert. Darin enthalten seien auch 34 ...

