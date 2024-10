Der in China ansässige Veranstalter von E-Sport-Turnieren VSPO gab bekannt, dass er einen neuen CEO ernannt hat und eine "internationale Markenausrichtung" vorgenommen hat, indem er sich in "Hero Esports" umbenannt hat.

Danny Tang, Mitbegründer und derzeitiger CFO, wird neuer CEO des Unternehmens mit dem Auftrag, die "Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu erweitern und das internationale Wachstum voranzutreiben".

Dino Ying, Gründer und CEO von VSPO, wird zum Executive Chairman ernannt, um sich auf die Erforschung und Entwicklung der nächsten Generation von E-Sport-Produkten und -Erlebnissen zu konzentrieren. Darüber hinaus wird er mehr Zeit für die Esports Asian Champions League (ACL) aufwenden und die Entwicklung des Esports World Cup und der Olympischen E-Sport-Spiele unterstützen.

Über VSPO (bald Hero Esports)

VSPO wurde 2016 gegründet und ist das größte E-Sport-Unternehmen in Asien. Es produziert jedes Jahr mehr als 7.000 Spiele, die eine Online-Fangemeinde von über 800 Millionen Menschen in ihren Bann ziehen. Mit einer globalen Präsenz, die 14 Niederlassungen und acht erstklassige E-Sport-Arenen umfasst, bietet VSPO ein umfassendes Angebot an E-Sport-Dienstleistungen, darunter Turnierorganisation, Marketinglösungen, Community-Entwicklung und vieles mehr. VSPO hat im Laufe der Jahre enorme Investitionen erhalten, darunter eine Investition in Höhe von 265 Millionen US-Dollar (ca. 219 Millionen Pfund) von dem saudi-arabischen Unternehmen Savvy Games Group 2023.

VSPO hat seinen Hauptsitz in Schanghai und verfügt über Büros und Teams in einem Dutzend Ländern. Das Unternehmen ist ein voll integrierter Veranstalter von E-Sport-Turnieren und Entwickler von E-Sport-Inhalten mit globaler Reichweite. Das Unternehmen hat bei der Ausrichtung vieler prestigeträchtiger Turniere mitgewirkt, darunter die Olympic Esports Week, der Esports World Cup sowie die E-Sport-Serien, die sowohl bei den Jakarta Asian Games 2018 als auch bei den Hangzhou Asian Games 2023 ausgetragen wurden. VSPO arbeitete mit den weltweit führenden Spieleherausgebern wie Tencent und Krafton zusammen, um beliebte E-Sport-Ligen wie die KPL-Serie von Honor of Kings und die PGC-Serie von PUBG zu organisieren, um nur einige zu nennen.

VSPO ist ein Pionier in der weltweiten Vermarktung von E-Sport-Turnieren und gehörte zu den ersten, die Marken dabei unterstützten, die Kraft des E-Sports in ihre integrierten Marketingstrategien einzubinden, einschließlich Partnerschaften mit namhaften Kunden wie McDonald's, VIVO, OPPO, Pudong Development Bank, BMW, HLAJEANS und anderen, um die Vermarktung des E-Sports zu erleichtern.

Nach der Übernahme von Famulei, der führenden Livestreaming-Talentagentur in Asien, und Banana Culture, einem zukunftsweisenden E-Sport-Startup, durch VSPO, brachte das Unternehmen VSPO+ auf den Markt, eine Content-Matrix-Marke, die mehr als 15.000 Künstler verwaltet und vertritt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241012662044/de/

Contacts:

Nina Chen

Press@vspo.cn