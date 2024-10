DJ Sonntagstrend: Über ein Viertel der Deutschen traut Altparteien nicht mehr

FRANKFURT (Dow Jones)--Über ein Viertel der Wähler und Wählerinnen in Deutschland traut den Altparteien nicht mehr zu, die aktuellen Probleme im Land zu lösen. Mit in der Summe 28 Prozent sprechen sich laut der aktuellen Umfrage der Bild am Sonntag ein Teil der Bevölkerung für neue Parteien wie BSW und AfD aus, die in den 2000er-Jahren noch nicht einmal existierten.

Wie das Meinungsforschungsinstitut Insa im Auftrag der Bild ermittelt hat, gewinnt die Wagenknecht-Partei BSW im Vergleich zur Vorwoche 1 Prozentpunkt und klettert auf 9 Prozent, die AfD verliert 1 Punkt auf jetzt 19 Prozent. Beide zusammen werden mit ihren 29 Prozent nur von der Union aus CDU/CSU übertroffen, die stärkste Kraft mit unverändert 31 Prozent bleiben.

Ebenfalls unverändert sind die Werte der SPD (16 Prozent), der Grünen (11 Prozent), der FDP (4 Prozent) und der Linken (3 Prozent). Dazu stellt die Umfrage mit 7 Prozent einen hohen Anteil von Befragten fest, die eine der Sonstigen Parteien wählen würden. Im Rahmen der Meinungsumfrage wurden Wahlberechtigte gefragt, "Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, wie würden Sie wählen?".

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2024 04:38 ET (08:38 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.