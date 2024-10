Spillern (ots) -[Spillern, Korneuburg, 11. Oktober 2024] - Die Zukunft des Bauens beginnt jetzt! Der wohl nachhaltigste Kindergarten eröffnete heute in Spillern, Korneuburg. Er besteht aus wiederverwendeten Bauelementen, verfügt über einen hohen Holzanteil und wurde umweltschonend errichtet.Wiederverwenden statt Wegwerfen! So lautet die Devise des österreichischen Unternehmens Lukas Lang Building Technologies. Diese zeigte sich besonders bei der Errichtung des Kindergartens in Spillern, welcher heute feierlich eröffnet wurde.Die Gemeinde brauchte mehr Platz für ihre Kindergartenkinder, das Wunschgrundstück war allerdings noch nicht frei. So wurde im Jahr 2022 in kurzer Zeit ein vollwertiges Übergangsgebäude errichtet, dessen Bauteile diesen Sommer für das neue größere Gebäude erneut zum Einsatz kamen. Die Gemeinde schont so nicht nur die Umwelt, sondern spart auch 15 % im Vergleich zu einem Neubau. "Nach dem Abbau des temporären Kindergartens hinterließen wir eine grüne Wiese und hatten lediglich Schrauben und etwas Dämmmaterial zu entsorgen. Bauschutt gibt es bei uns nicht", so Geschäftsführer Christian Leitner. Dank der innovativen Bauweise sind das nicht die einzigen Vorteile: "Das neue Gebäude kann ohne Probleme rasch und umweltfreundlich erweitert werden, sollte der Platzbedarf steigen."Nachhaltigkeit überzeugtBürgermeister Thomas Speigner begrüßte die Festgäste herzlich und betonte die Bedeutung des Bauprojekts für die Gemeinde: "Mit insgesamt acht Gruppen und einer Kleinkindbetreuung setzt unser Kindergarten neue Maßstäbe in puncto Umweltbewusstsein und pädagogischer Infrastruktur. Ich wünsche den Kindern unserer Gemeinde viele schöne Momente in diesem besonderen Gebäude!" Er gestaltete das Rahmenprogramm gemeinsam mit Vizebürgermeisterin Christine Wessely, Landesrat Sven Hergovich und dem Abgeordneten zum Niederösterreichischen Landtag Christian Gepp, welcher in Vertretung der Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner angereist war.Im Anschluss erfolgte die Pflanzung eines Baumes im Garten. "Wir setzen nicht nur Holz ein, sondern unterstützen auch die nachhaltige Waldwirtschaft. Symbolisch dafür soll dieser Baum stehen", so Christian Leitner. Zahlreiche Gäste überzeugten sich bei einer Führung von der Qualität des Kindergartens. Der hohe Holzanteil, die offene Raumgestaltung und das angenehme Raumklima sorgten für Begeisterung auf allen Seiten. Der Abend fand seinen gemütlichen Ausklang bei Speis und Trank sowie einem Highlight für die kleinen Gäste: einer Zaubershow, die die Augen strahlen ließ.Fotos & Infos (https://www.lukaslang.com/kindergarten-spillern/)Pressekontakt:Lukas Lang Building Technologies GmbHLeitung Kommunikation & MarketingNina KainzTelefon: 0676 595 58 64E-Mail: nina.kainz@lukaslang.comOriginal-Content von: Lukas Lang Building Technologies GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110062/5885375