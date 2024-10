Wochenausblick - Quartalszahlen über Quartalszahlen!

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Die kommende Woche ist vor allem durch verschiedene Quartalszahlenmeldungen großer Unternehmen geprägt, aber auch die konjunkturelle Seite sieht spannend aus. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Der Montag ist wie des Öfteren der ruhigste Tag der Börsenwoche und beginnt am Morgen mit der Bekanntgabe der Exporte von Waren und Dienstleistungen des Wirtschaftsraums China. Anschließend werden, ebenfalls für China, die Importe veröffentlicht. Spannende Quartalszahlen großer Unternehmen bleiben leider aus.



Dienstag:



Am Dienstag kommt die Woche richtig in Schwung und Anleger und Anlegerinnen können sich vor allem auf Quartalszahlen großer Unternehmen freuen. Allen voran Wirtschaftsgrößen aus dem Finanzsektor wie die Bank of America, die Goldman Sachs Group, die Citigroup und die Charles Schwab Corporation. Hinzukommen der US-amerikanische Versicherer UnitedHealth Group und der Pharmakonzern Johnson & Johnson sowie die Fluggesellschaft United Airlines. Aber auch die konjunkturelle Seite ist alles andere als langweilig, so werden sowohl die Veränderung der Beschäftigung als auch die Arbeitslosenquote für Großbritannien publiziert. Anschließend werden für die Eurozone als auch Deutschland die Konjunkturerwartungen durch das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung bekannt gegeben.





















Mittwoch:



Nach einem durchaus fulminanten Wochenstart geht es am Mittwoch direkt weiter. Direkt am Morgen werden für die größte Insel Europas und zwar Großbritannien allerhand Konjunkturdaten wie der Erzeugerpreisindex, der Verbraucherpreisindex und der Einzelhandelspreisindex bekannt gegeben. Anschließend meldet der weltweit größte Anbieter von Lithographiesystemen, die ASML Holding aus den Niederlanden, ihre Quartalszahlen. Zudem veröffentlichen der Pharmakonzern Abbott Laboratories, Morgan Stanley und die CSX Corporation, ein US-amerikanischer Spediteur, ihre Ergebnisse für das vergangene Quartal.















Donnerstag:



Auch am Donnerstag wird der Spannungsbogen weiter aufrechterhalten und es geht mit zahlreichen Quartalszahlen weiter. So melden der allseits bekannte Streamingdienst Netflix, die Investmentgesellschaft Blackstone, der Telekommunikationskonzern Nokia und der Medizintechnikhersteller Intuitive Surgical ihre Quartalszahlen. Aber auch aus Deutschland gibt es eine Quartalszahlenmeldung, die Rede ist vom Pharmaunternehmen Sartorius. Richtig interessant wird es gegen Mittag, wenn die Europäische Zentralbank ihre Zinssatzentscheidung bekannt gibt. Aber auch in den USA werden einige Konjunkturdaten publiziert, allen voran die Einzelhandelsumsätze, die Erstanträge für Arbeitslosenunterstützung sowie die Industrieproduktion.















Freitag:



Zum Ende der Börsenwoche baut die Spannung dann etwas ab. Seitens der Konjunkturzahlen kommt es während der ersten Stunden des Tages jedoch zu einigen bedeutenden Meldungen. Den Anfang macht dieses Mal China, mit der Publizierung seines Bruttoinlandsprodukts, seiner Industrieproduktion und seiner Einzelhandelsumsätze. Ebenso gibt Großbritannien seine Einzelhandelsumsätze bekannt. Den Abschluss der Handelswoche bildet die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse der Unternehmen Procter & Gamble, American Express und Schlumberger.















Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC