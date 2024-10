Die artec technologies AG verzeichnet eine stabile Kursentwicklung in den letzten Tagen. Am 12. Oktober 2024 lag der Aktienkurs bei 1,91 EUR, was keine Veränderung zum Vortag darstellt. Trotz eines leichten Rückgangs von 0,78% im letzten Monat zeigt die Aktie eine bemerkenswerte Erholung vom 52-Wochen-Tief. Mit einem Plus von 28,27% über diesem Tiefstand demonstriert das Unternehmen eine positive Entwicklung, bleibt jedoch noch deutlich unter seinem Jahreshoch.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die aktuellen Finanzkennzahlen von artec technologies zeigen ein gemischtes Bild. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,85, was auf eine leichte Überbewertung hindeuten könnte. Dagegen steht ein vergleichsweise niedriges Kurs-Cashflow-Verhältnis von 11,60, das in der Branche als positiv gewertet werden kann. Anleger sollten diese Werte im Kontext der Softwarebranche und der individuellen Unternehmenssituation betrachten.

