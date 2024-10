Mit "The Old Net" können wir in die Welt alter Websites abtauchen und kuriose Fundstücke entdecken. Das lohnt sich nicht nur für Nostalgiker! "Tragen alle unsere Seiten wie in einem dystopischen Roman die gleiche Uniform?" Entwickler Richard Bettridge wirft diese Frage in einem kurzen Text auf, den er zur Einleitung seines Projektes "The Old Net" verfasst hat. Die heutigen Websites sähen alle gleich aus, schreibt er weiter. Ihm fehlen individuell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...