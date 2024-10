wO Börsenlounge - die Woche: Einstiege, Übernahmen, ein "Robotaxi-Event" und der Einbruch der China-Aktien

Neben dem Start in die Berichtssaison scheint auch das Übernahmekarussell wieder in Fahrt zu kommen. Bei Pfizer ist ein Hedgefonds eingestiegen, Equinor schielt nach Ørsted und Tencent könnte sich Ubisoft krallen.Die Woche hatte es wirklich in sich. Montag ist das Übernahmefieber wieder an den Märkten ausgebrochen. Welche Beteiligungen am Ende zu einer Übernahme führen könnten, erfahren Sie in der Ausgabe von Montag. Zudem habe ich mir angeschaut, welche Lithium-Aktie als nächstes übernommen werden könnte. Rio Tinto hat ja bei Arcadium Lithium zugeschlagen. Dienstag ist dann der chinesische Markt unter dem Rekordvolumen von mehr als 2,6 Billionen Yuan (ca. 335 Milliarden Euro) eingebrochen. …

