© Foto: Michael Kappeler/dpa



Chinas Aktienmarkt boomt durch politische Reformen und neuen wirtschaftlichen Schwung. Volker Schilling von Greiff Capital Management spricht bei wO TV darüber.wallstreetONLINE: Herr Schilling, da muss man genauer hinschauen. Was genau ist da passiert? Volker Schilling: Ja, ein wahnsinniger Anstieg der chinesischen Börsen innerhalb eines extrem kurzen Zeitraums. Ende September ging es los; auch noch in den Oktober mit einer Rallye hinein, die die wesentlichen Aktienmärkte, also ein CSI 300 oder einen Hang Seng Index über 30 Prozent angeschoben hat. Das ist wirklich ein historisches Ausmaß, wenn man sich mal die Marktkapitalisierung anschaut, die in diesem Zeitraum geschaffen wurde, dann …