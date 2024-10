Köln (ots) -Für den einzelnen Kunden der privaten Krankenversicherung zählt nur die jeweils individuelle Beitragserhöhung (https://www.hcconsultingag.de/18-beitragserhoehung-der-privaten-krankenversicherung-2025/)im eigenen, aktuell versicherten Tarif. Dennoch gibt es verschiedene Methoden, eine durchschnittliche Beitragsanpassung zu beziffern. Für das Jahr 2025 macht das im Schnitt über alle Versicherungen und alle PKV-Tarife eine Beitragserhöhung von 9 Prozent aus. Bei 2/3 der 8,7 Millionen Vollversicherten sind das dann 18 % Beitragserhöhung 2025, so der PKV-Verband.Der Grund für die Beitragserhöhungen (https://www.hcconsultingag.de/was-ist-ein-ausloesender-faktor-fuer-eine-pkv-beitragserhoehung/) in der privaten Krankenversicherung in 2025 sind die stark ansteigenden Kosten für Behandlungen und Medikamente sowie die Krankenhauskosten im Jahr 2024. Unseres Erachtens haben die neuen Sterbetafeln keine Auswirkung auf die Beitragsanpassung 2025.Mit welchen Beiträgen muss ich im Alter rechnen (https://www.hcconsultingag.de/was-passiert-mit-der-privaten-krankenversicherung-im-rentenalter/)?Beratung zur PKV-Beitragserhöhung ohne Kosten möglich für Versicherte von:Allianz (https://www.hcconsultingag.de/tag/allianz/), ARAG (https://www.hcconsultingag.de/tag/arag/), AXA (https://www.hcconsultingag.de/tag/axa/), Barmenia, BBKK, Generali (https://www.hcconsultingag.de/tag/generali/), Continentale, DBV (https://www.hcconsultingag.de/tag/axa/), Deutscher Ring (https://www.hcconsultingag.de/tag/deutscher-ring/), DKV, Gothaer, Hallesche, Hanse Merkur (https://www.hcconsultingag.de/tag/Hanse-Merkur/), Inter (https://www.hcconsultingag.de/tag/inter/), Nürnberger (https://www.hcconsultingag.de/tag/Nuernberger/), Münchener Verein (https://www.hcconsultingag.de/tag/Muenchener-Verein/), R+V (https://www.hcconsultingag.de/tag/rv/), Signal Iduna (https://www.hcconsultingag.de/tag/deutscher-ring/), SDK, UKV, uniVersa (https://www.hcconsultingag.de/tag/Universa/); Ausnahmen (https://www.hcconsultingag.de/wann-ist-eine-kostenlose-beratung-zum-pkv-tarifwechsel-nicht-moeglich/)Grundsätzlich sollten sich die Kunden der privaten Krankenversicherung nicht von Beitragserhöhungen aus der Ruhe bringen lassen, sondern mit einer intelligenten und regelmäßigen PKV-Tarifoptimierung und dem Tarifwechselrecht gem. § 204 VVG eine langfristige Strategie verfolgen. So zahlt man heute und auch als Rentner geringere PKV-Beiträge als beim Wettbewerber.Stiftung Warentest Finanztest über die hc consulting AG (https://www.hcconsultingag.de/stiftung-warentest-finanztest-12-2021-zum-pkv-tarifwechsel-und-zur-hc-consulting/) und den zu 100 % kostenlosen PKV-TarifwechselWer ist die hc consulting AG (https://www.hcconsultingag.de/impressum/)? Wie geht das kostenlos (https://www.hcconsultingag.de/tarifwechsel-private-krankenversicherung-und-kosten/)?Pressekontakt:Ferdinand Halmhc consulting AGChristophstraße 15-1750670 Kölnwww.hcconsultingag.dehalm@hcconsultingag.deTelefon: 0221 37991961Original-Content von: hc consulting AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125818/5885491