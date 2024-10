Meme-Coins steigen auf Platz 1, während sich PEPU 2025 verzehnfachen könnte

Während der breite Markt in den letzten 24 Stunden weitgehend seitwärts läuft, bleiben Meme-Coin das Mittel der Wahl. Einige der besten Top-100 Kryptowährungen in den letzten 24 Stunden sind Meme-Coins, so Brett oder Mog Coin. Nach Daten von Coingecko schafft es mit SPX6900 auch noch ein weiterer Meme-Coin in die Top 100 des Kryptomarkts. Sollten Anleger jetzt in Meme-Coins investieren?

Meme-Coin auf die 1 - was ist passiert?

Die Metrik Mindshare misst die kollektive Aufmerksamkeit, die ein bestimmtes Projekt oder eine Kryptowährung in der Öffentlichkeit erhält. Dieser Indikator basiert auf der Anzahl von Erwähnungen in sozialen Medien, Nachrichten und Foren. Ein hohes Mindshare signalisiert, dass ein Projekt bei Investoren präsent ist, was oft zu steigender Nachfrage und positivem Preisverlauf führt.

Laut KaitoAI beträgt das Mindshare-Ranking für Memecoins derzeit 20,52 Prozent - ein starker Wert, der Meme-Coins erstmals auf Platz 1 in diesem Indikator sieht. Dies unterstreicht ihr wachsendes Interesse und ihre Bedeutung im Markt.

First time I've seen meme's rank 1 for mindshare. https://t.co/4htx2MBwMD pic.twitter.com/cNuhUsXxvE - Kaito AI (@_kaitoai) October 12, 2024

Die jüngste Entwicklung, dass das Google-Suchvolumen für Meme-Coins voraussichtlich ein Allzeithoch erreichen wird, steht in direktem Zusammenhang mit der Mindshare-Metrik. Diese misst die Aufmerksamkeit eines Projekts. Das gestiegene Suchvolumen zeigt, dass Meme-Coins derzeit stark im Fokus der breiten Öffentlichkeit stehen. Gleichzeitig erreicht das Suchvolumen für Bitcoin ein Jahrestief, sodass sich hier die kollektive Aufmerksamkeit verschiebt.

Memecoin Google search volume is expected to reach an all-time high this month. pic.twitter.com/ZOfsLFwGmH - Ki Young Ju (@ki_young_ju) October 12, 2024



Pepe Unchained vor 20 Mio. $ - erste Layer-2 für Meme-Coins gestartet

Pepe Unchained hat sich als ein innovatives Projekt im Meme-Coin-Sektor positioniert, das bereits im Presale eine Summe von fast 20 Millionen US-Dollar eingesammelt hat. Diese Finanzierungsrunde zeigt das enorme Potenzial und das starke Interesse der Investoren. Anders als viele traditionelle Meme-Coins möchte das Projekt einen realen Anwendungsfall schaffen, indem es eine Layer-2-Lösung für Meme-Coins auf Ethereum entwickelt.

Der Krypto-Markt im Jahr 2024 ist überfüllt mit Meme-Coins, aber die meisten dieser Coins basieren auf keinem Nutzen. Eine Verwässerung findet statt, dennoch performen Meme-Coins stark. Pepe Unchained geht nun einen besonderen Weg, indem es technologische Innovationen mit den viralen Brandings verbindet. Das Projekt verfolgt einen strategischen Ansatz, indem es die Vorteile einer Layer-2-Technologie nutzt, um schnellere und günstigere Transaktionen zu ermöglichen. Damit reagiert Pepe Unchained auf die oft kritisierten Mängel der Ethereum-Blockchain. In Zukunft sollen Meme-Coins auf Pepe Unchained eine stark skalierbare Umgebung finden.

Das Hauptziel von Pepe Unchained ist es damit, ein umfassendes Ökosystem für Meme-Coins zu schaffen. Nutzer sollen auf der eigenen DEX PEPU, den nativen Token, handeln und gegen andere Kryptowährungen tauschen können. Gleichzeitig möchte das Projekt durch spezielle Förderprogramme, wie das "Pepe Frens with Benefits"-Programm, Entwickler motivieren. Diese sollen neue dApps bauen, die noch mehr Nachfrage zu Pepe Unchained bringen.

Anleger haben weiterhin die Möglichkeit, PEPU-Token im Presale zu erwerben, bevor der Preis regelmäßig ansteigt. In rund 24 Stunden steigt der Preis das nächste Mal - aktuell können Investoren noch für rund 120 Prozent APY staken.

