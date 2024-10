Monatskommentar September 2024 von Philipp Haas In seinem Monatskommentar für September 2024 betont Philipp Haas von Invest4Capital, dass dieser Beitrag keine Anlageberatung darstellt. Er hebt hervor, dass der Fonds durch günstige Gebühren und eine transparente Anlagestrategie überzeugt. Im September konnte der Fonds über 5 % zulegen, was hauptsächlich auf die Erholung des chinesischen Marktes zurückzuführen ist. Nach fast drei Jahren Bärenmarkt beginnen sich die Zeichen einer Wende in China zu zeigen: Zinsen werden gesenkt, und die Regierung fördert Unternehmensaktienkäufe. Der Fonds hat derzeit eine Gewichtung von etwa 20 % in chinesischen Aktien, was dank der Kursgewinne gestiegen ist. Für das Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...