Die Weng Fine Art AG, ein führendes Kunsthandelsunternehmen mit Sitz in Monheim am Rhein, verzeichnete in den letzten Handelstagen eine positive Entwicklung. Der Aktienkurs stieg um 2,26% auf 3,62 EUR (Stand: 11. Oktober 2024). Trotz dieses kurzfristigen Aufwärtstrends bleibt die Gesamtentwicklung im Jahresvergleich mit einem Minus von 51,08% herausfordernd. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 19,9 Millionen EUR.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Bemerkenswert ist das aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis von 10,28, was im breiteren Marktkontext als positiv bewertet werden kann. Der Cash-Flow pro Aktie liegt bei 0,35 EUR, basierend auf dem zuletzt gemeldeten Jahres-Cashflow von 1,9 Millionen EUR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 99,50 deutet jedoch auf eine hohe Bewertung hin, was Anleger im Auge behalten sollten.

