Monheim am Rhein (pta/04.03.2025/11:00) - Monheim, 4. März 2025 - Rüdiger K. Weng, der über die Weng Fine Art AG (WFA) größter Aktionär der artnet AG (Artnet) ist, hat sich entschlossen, seine Artnet-Beteiligung in Höhe von etwa 29,5 % der Art Technology Holdings, Inc. (ATH) in San Francisco/USA zum Preis von 11 EUR je Aktie zum Kauf anzubieten. Zu diesem Zweck haben die WFA und ATH am gestrigen Abend eine unverbindliche Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) geschlossen. ATH prüft derzeit, allen Artnet-Aktionären ein Übernahmeangebot zu unterbreiten.

Rüdiger K. Weng, Vorstand der WFA: "Wir sind seit mehr als fünf Jahren wesentlich an Artnet beteiligt. In dieser Zeit hat es das Management von Artnet nicht geschafft, die angestrebten Wachstumsziele auch nur annähernd zu erreichen. Wir wollen daher die Weiterentwicklung des Unternehmens fördern, indem wir erfahrenen Investoren zu einer Mehrheitsbeteiligung verhelfen. Nach Prüfung mehrerer Optionen haben wir uns für die Art Technology Holdings aus dem Silicon Valley entschieden. Sollte ATH ein öffentliches Übernahmeangebot zu elf Euro je Aktie abgeben, werden wir alle unsere Aktien andienen."

Nachfolgend die Pressemeldung der Art Technology Holdings zu dieser Vereinbarung:

Art Technology Holdings Inc. gibt die Absicht bekannt, ein Angebot zum Erwerb der Mehrheit von Artnet zu prüfen

Das Software-Entwicklungsunternehmen aus dem Silicon Valley war auf der Artnet- Hauptversammlung in Berlin, um ein Übernahmeangebot zum Erwerb der Mehrheit der Artnet-Aktien und ein anschließendes Delisting zu prüfen

San Francisco, Kalifornien - Letzte Woche gab Art Technology Holdings, Inc. (ATH) auf der Hauptversammlung der Artnet AG ihre Absicht bekannt, ein Angebot zum Erwerb der Mehrheit an Artnet zu prüfen. Artnet ist der führende Anbieter von Kunst-Auktionspreisdaten und eine angesehene Stimme in den Medien der Kunstbranche. Führungskräfte von ATH waren letzte Woche in Berlin, um sich mit Aktionären zu treffen und ein Übernahmeangebot für einen Preis von 11 EUR je Aktie zu prüfen.

"Artnet ist ein sehr angesehenes Unternehmen in der Kunstwelt. Es ist die führende Anlaufstelle für wichtige Daten wie Kunstpreise sowie Branchentrends und bildet damit das Rückgrat für die Entwicklung des gesamten Kunstmarktes. Leider hat das Unternehmen sein volles Potenzial nicht ausgeschöpft und benötigt eine neue Führung, neue Ideen und neue Technologien, um den Käufern und Verkäufern auf dem globalen Kunstmarkt einen besseren Service zu bieten", sagte Garry McGuire, Executive Chairman von ATH. "Wir glauben, dass wir durch einen Wechsel im Management, Investitionen und die Einführung von Technologieinnovationen aus dem Silicon Valley einen Mehrwert für Aktionäre und Kunden schaffen können."

Trevor Ruegg, CEO von ATH, fügte hinzu: "Artnet hat erhebliche technische Defizite und aufgrund seiner geringen Marktkapitalisierung einen sehr eingeschränkten Zugang zu Investitionskapital. Dieses Unternehmen sollte privatisiert werden und neues Kapital und neue Strategien erhalten, um seine Kunden und den Kunstmarkt im Allgemeinen besser bedienen zu können. ATH möchte eine Infrastruktur bereitstellen, die als Katalysator für das Wachstum auf dem Kunstmarkt fungiert und eine schrittweise Entwicklung ermöglicht, ohne die Teilnehmer der aktuellen Wertschöpfungskette auszuschließen."

ATH arbeitet mit mehreren Großaktionären zusammen, darunter Weng Fine Art (WFA) und Rüdiger K. Weng, sowie verschiedenen Private-Equity-Partnern und sehr vermögenden Privatinvestoren. ATH würde das Angebot über eine Zweckgesellschaft (Special Purpose Vehicle) abgeben und beabsichtigt, mit dem bestehenden Management und Vorstand zusammenzuarbeiten, um den Werterhalt zu gewährleisten, während das Unternehmen privatisiert und von der Börse genommen wird.

Der globale Kunstmarkt wird im Jahr 2024 schätzungsweise einen Umsatz von etwa 65 Mrd. US-Dollar erzielt haben, wobei etwa 12 Mrd. US-Dollar auf Online-Kunstverkäufe entfallen. Während der globale Kunstmarkt in den letzten Jahren unter mangelndem Wachstum gelitten hat, verfügt Artnet mit der stärksten Kundenbasis in der Branche über erhebliche Wachstumschancen in den Bereichen Datenlizenzierung, Medien und Online-Kunstverkäufe.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an ATH unter pr@arttechholdings.com.

Über die Art Technology Holdings, Inc.:

ATH ist ein Softwareentwicklungsunternehmen aus dem Silicon Valley, das sich auf die Verbesserung des Kaufs und Verkaufs von Kunstwerken konzentriert, indem es Software und eine Workflow-Infrastruktur entwickelt, die das gesamte Ökosystem des Kunstverkaufs unterstützt: Kunstberater, Kunstgalerien, Auktionshäuser und Kunstmessen. Das Unternehmen entwickelt B2B-Softwarelösungen, die künstliche Intelligenz nutzen, um einen modernen Prozess zur Entdeckung und Präferenzabstimmung durch datengesteuerte Entwicklung des ästhetischen Geschmacks zu schaffen, und die Blockchain nutzen, um die Registrierung und Authentizität von Kunstwerken, die Herkunft und weitere Transaktionshindernisse zu bewältigen.

