Artnet AG zeigt Widerstandsfähigkeit und strategische Innovationskraft im Geschäftsjahr 2024 trotz Marktgegenwind New York/ Berlin, 5 August 2025 - Die Artnet AG, führender Anbieter für Marktdaten, Medieninhalte und digitale Transaktionen im internationalen Kunstmarkt, hat heute ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2024 veröffentlicht. Dieser unterstreicht ein Jahr geprägt von Widerstandsfähigkeit, Innovationskraft und strategischem Wandel - trotz eines herausfordernden makroökonomischen Umfelds. Trotz erheblicher Gegenwinde im globalen Kunstmarkt - darunter ein Rückgang der Fine Art-Verkäufe um 27 % sowie anhaltender geopolitischer und wirtschaftlicher Spannungen - erzielte Artnet stabile Leistungskennzahlen in allen Geschäftsbereichen. Die Plattform verzeichnete über 30 Millionen neuer Nutzer und verzeichnete fast 100 Millionen Seitenaufrufe - ein weiterer Beleg für ihre Stellung als meistbesuchte Kunstplattform weltweit. Die Artnet Preisdatenbank bleibt mit über 18 Millionen Auktionsergebnissen das vertrauenswürdigste und umfassendste Archiv für Kunstmarktdaten. "Im Jahr 2024 haben wir unsere Ziele konsequent verfolgt: einen transparenten, effizienten und zugänglichen Kunstmarkt zu schaffen", sagte Jacob Pabst, CEO der Artnet AG. "Durch diszipliniertes Kostenmanagement, kontinuierliche Produktinnovationen und strategische Partnerschaften haben wir substanzielle Fortschritte erzielt und zugleich die Weichen für künftiges Wachstum gestellt." Zu den wichtigsten Initiativen zählte die Einführung von Artnet Enterprise Data Services, mit denen B2B-Kunden Marktdaten direkt über eine API abrufen können. Zudem wurde ein KI-gestützter Chatbot entwickelt, der die Interaktion mit Auktionsdaten revolutionieren soll. Die Technologieabteilung von Artnet realisierte bedeutende Infrastrukturmaßnahmen, darunter eine globale Nutzer-ID, moderne UX-Redesigns sowie nahtlose plattformübergreifende Nutzererfahrungen. Artnet News behauptete seine Marktführerschaft als meistgelesene Publikation der Kunstwelt mit über 96 Millionen Seitenaufrufen und einem Anstieg der Downloads des "Intelligence Reports" um 30 %. Trotz Umsatzrückgängen in den Segmenten Media (-3,7 %) und Marketplace (-3,4 %) führte das Unternehmen über 47 Auktionen und Private Sales durch. Zu den bemerkenswerten Ergebnissen zählen u.a. 450.000 USD für ein Werk von Lee Ufan und 840.000 USD für ein Gemälde von Damien Hirst. "Für das Jahr 2025 erwarten wir eine beschleunigte Transformation", ergänzte Albert Neuendorf, Chief Strategy Officer. "Der Marktrückgang war herausfordernd, hat aber auch spannende Entwicklungen im Kunstsektor angestoßen, die wir gezielt nutzen wollen. Besonders die Anwendungen von KI im Kunstmarkt bieten vielversprechende Perspektiven." Artnets asset-light Geschäftsmodell, die umfangreichen proprietären Datenbestände sowie die treue, globale Nutzerbasis bilden das Fundament einer stabilen finanziellen Struktur. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen Umsatzerlöse in Höhe von 22,2 Mio. USD und realisierte Kosteneinsparungen von 3,5 Mio. USD im Zuge laufender Restrukturierungsmaßnahmen. Das Management der Artnet AG unterstützt das öffentliche Übernahmeangebot von Beowolff Capital ausdrücklich und erwartet durch das geplante Delisting eine nachhaltige Stärkung der langfristigen Unternehmensstrategie - mit dem Ziel, weiteren Mehrwert für Sammler, Galerien und Investoren weltweit zu schaffen. Den vollständigen Geschäftsbericht 2024 finden Sie unter:

