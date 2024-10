Verrückte Krypto-Prognose: 3 Meme-Coins, die 2025 wirklich 20x schaffen könnten

Derzeit erleben wir den Beginn einer neuen Meme-Coin-Saison, die so stark wie nie zuvor scheint. Erstmals befinden sich eine derartige Anzahl von Meme-Coins in den Top 100 der Krypto-Charts, was auf das starke Momentum im unterhaltsamen Marktsegment hinweis. Das steigende Mindshare und das enorme Interesse, das sich in den Google-Trends widerspiegelt, zeigen den neuen Fokus der Anleger. Experten sprechen sogar von einem neuen Superzyklus im Meme-Coin-Markt, der auf langfristige Wachstumschancen hinweist.

Mit diesem neuen Hype um Meme-Coins sind auch spekulative Renditen möglich, die Anleger in Scharen anziehen. Zwar bleibt das Marktsegment volatil, doch für risikofreudige Investoren bietet sich hier eine Chance.

Doch welche Meme-Coins könnten 2025 wirklich 20x schaffen? Wir haben drei Kandidaten:

Pepe Unchained (PEPU)

Pepe Unchained hat im aktuellen Presale bereits rund 20 Millionen US-Dollar eingesammelt. In einer Zeit, in der nicht viele Krypto-Projekte solch beeindruckende Summen erzielen, sticht Pepe Unchained als Meme-Layer-2-Lösung hervor. Die neue Plattform möchte das Meme-Coin-Ökosystem durch eine Layer-2-Technologie optimieren, die niedrigere Transaktionskosten und schnellere Abwicklungen ermöglicht. Dabei wird ein umfassendes Ökosystem aufgebaut, das sowohl eine dezentrale Börse als auch einen Block-Explorer umfasst.

Im Mittelpunkt des Projekts steht das Ziel, die oft hohen Transaktionsgebühren und langen Wartezeiten auf der Ethereum-Blockchain zu reduzieren, die das Meme-Coin-Trading unattraktiv machen können. Besonders in Phasen hoher Netzwerkauslastung können einfache Transaktionen bis zu 100 US-Dollar kosten, was kleinere Trader abschreckt. Pepe Unchained will dem entgegenwirken und einen effizienteren Handel ermöglichen. PEPU ist somit nicht ein einfacher Meme-Coin, sondern Treibmittel für ein wachsendes Ökosystem für Meme-Coins, basierend auf der eigenen Layer-2.

Ein weiteres wichtiges Element ist die Förderung von Entwicklern durch das "Pepe Frens with Benefits"-Programm. Dieses soll innovative Projekte auf der Plattform vorantreiben und die Schaffung neuer dApps fördern, die die Nutzung der Blockchain weiter ausbauen.

Mit über 50.000 Followern auf X (ehemals Twitter) und einer engagierten Community profitiert das Krypto-Projekt von einem viralen Hype. Wer aktuell PEPU kauft, kann die Token direkt im Anschluss für über 120 Prozent APY staken. Der Kauf der Token gelingt einfach über die Website mit einem Token-Swap gegen ETH/USDT/BNB.

SPX6900 (SPX)

SPX6900 hat sich ebenfalls einen festen Platz im Kryptomarkt gesichert und rangiert nun unter den Top 100. Doch damit nicht genug - denn das Momentum bei SPX6900 ist stark. Vor kurzem erreichte der Coin ein neues Allzeithoch, das als starkes Kaufsignal gewertet wird. Der Markt ist weiterhin optimistisch, die Anzahl der Halter ist auf rund 15.000 gestiegen. In den kommenden Tagen könnten risikofreudige Investoren daher vermehrt auf SPX6900 setzen. Mit einer aktuellen Bewertung von knapp 700 Millionen US-Dollar scheinen dennoch hohe Renditen möglich - dafür spricht nämlich das virale Konzept.

Hinter SPX6900 steckt mehr als nur ein humorvolles Projekt. SPX6900 parodiert den etablierten S&P 500 und nimmt das traditionelle Finanzsystem mit einer provokanten Note aufs Korn. Hier möchte man bestenfalls den Aktienmarkt flippen und eine höhere Bewertung erreichen. Wer sich näher mit SPX6900 beschäftigt, findet schnell Parallelen zur WallStreetBets-Bewegung und dem GameStop-Hype.

Dank Listungen auf ersten kleineren Börsen und dem Potenzial für größere Plattformen gewinnt der Coin zunehmend an Bedeutung. Analysten sehen für 2024 weiteres Wachstumspotenzial. SPX6900 geht viral. Mit dem Platz in der Top 100 dürfte in den kommenden Tagen noch mehr Aufmerksamkeit dem Meme-Coin zuteil werden.

Flockerz (FLOCK)

Flockerz ist derweil ein neuer Meme-Coin, der im Oktober 2024 eingeführt wurde. Mittlerweile steht der Presale kurz vor dem Meilenstein von 700.000 US-Dollar. Hier möchte sich das Projekt durch seine dezentrale Struktur und seinen innovativen Governance-Ansatz von der Masse abheben. In einer Branche, in der viele Projekte zentral kontrolliert werden, bietet Flockerz eine alternative Möglichkeit. Zentraler Bestandteil des Projekts ist der sogenannte "Vote-to-Earn"-Mechanismus, der es den Inhabern des FLOCK-Tokens erlaubt, an Abstimmungen teilzunehmen und gleichzeitig Belohnungen zu erhalten.

Diese Abstimmungen laufen über Smart Contracts, die nicht nur Sicherheit und Transparenz gewährleisten, sondern auch automatisch die Belohnungen an die teilnehmenden Mitglieder verteilen. Die Anzahl der gehaltenen Tokens bestimmt das Gewicht der Stimme, wodurch Flockerz eine echte Mitbestimmung der Token-Halter fördert. Nach erfolgreicher Abstimmung wird der Smart Contract aktiviert und die Belohnungen werden ausgeschüttet.

Die Organisation des Projekts erfolgt dabei konkret über eine dezentrale autonome Organisation (DAO) namens "Flocktopia", die den Haltern von FLOCK-Tokens Stimmrechte verleiht. Dies unterscheidet Flockerz deutlich von anderen Meme-Coins, bei denen oft nur wenige große Investoren das Projekt kontrollieren.

Mit einem klaren Fokus auf nachhaltige Strukturen und einer aktiven Community hebt sich Flockerz von der breiten Masse an Projekten im Marktsegment der Meme-Coins ab. Der Kauf von FLOCK gelingt mit einem Token-Swap gegen ETH/USDT/BNB. Doch in weniger als 72 Stunden wird der Preis bereits das nächste Mal angehoben. Direkt nach dem Kauf können Anleger ihre Token übrigens staken - für eine aktuelle Rendite von 2625 Prozent APY.

