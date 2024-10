© Foto: adobe.stock.com



Was für ein Wochenausklang für Gold! Diversen Widrigkeiten zum Trotz setzte der Goldpreis am Freitag seine Aufwärtsbewegung fort. Der starke Wochenschluss nährt die Hoffnung auf die Wiederaufnahme der Rekordjagd.Goldpreis trotzt den Widrigkeiten Nach einem Rücksetzer hat der Goldpreis wieder zurück in die Spur gefunden. Vor allem der Anstieg in der zweiten Wochenhälfte beeindruckte hierbei. Gleichzeitig schürt die robuste Verfassung des Edelmetalls die Hoffnung, dass Gold unmittelbar vor der Wiederaufnahme der Rekordjagd stehen könnte. Möglicherweise bläst der Goldpreis bereits in den nächsten Tagen zum Angriff auf die 2.700 US-Dollar. Die Stärke des Edelmetalls ist dabei keine …