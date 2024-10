CryptoQuant-CEO erwartet Memecoin-Allzeithoch bis Ende Oktober

Bis sich die künstlichen Intelligenzen noch weiter durchsetzen, bleibt die Suchmaschine von Google weiterhin führend auf dem Markt. Denn noch immer sollen rund 90 % aller Suchanfragen des Internets über die Plattform abgewickelt werden.

Daher kann Google sogar Grippewellen und Trends des Kryptomarktes vorhersehen. Nun hat ein bekannter Kryptoexperte von CryptoQuant in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, dass er damit rechnet, dass die Memecoins bis Ende des Monats ihr Allzeithoch erreichen könnten.

CryptoQuant-Geschäftsführer rechnet mit Memecoin-Explosion

Der Geschäftsführer von CryptoQuant und bekannte Kryptoexperte Ki Young Ju hat auf seinem X-Profil die Entwicklung der Suchanfragen der Memecoins auf Google geteilt. Aus diesen gehen einige spannende Erkenntnisse hervor. So schrieb der Kryptoexperte, dass er davon ausgeht, dass die Memecoins bis Ende Oktober ihr Maximum bei den Suchanfragen erreicht haben.

Denn Google Trends extrapoliert die Suchanfragen der Memetoken für die nächste Zeit bis auf 100 und somit bis zum Maximum. Dieses deutet darauf hin, dass die Memecoin-Saison wieder angefangen hat, wie es bereits von einigen Kryptoexperten wie Arthur Hayes, dem Geschäftsführer der Kryptobörse BitMEX, vermutet wurde.

Memecoin Google search volume is expected to reach an all-time high this month. pic.twitter.com/ZOfsLFwGmH - Ki Young Ju (@ki_young_ju) October 12, 2024

Weitere wichtige Erkenntnisse aus den Google Trends über Memecoins

Das Interesse an den Memetoken war auf Google noch nie so groß wie seit Mai des Jahres 2023, was ungefähr mit dem Start des bekannten Memecoins Pepe zusammenfällt, aber auch eine Vielzahl weiterer nach sich gezogen hat.

Nachdem das Interesse dann wieder etwas nachgelassen hat, wurde Anfang November ein neuer Rekord verzeichnet. Zudem halten sich die Memecoins mit ihren Suchanfragen kontinuierlich auf einem deutlich höheren Niveau als in der Vergangenheit.

Dies lässt wiederum auf eine zunehmende Etablierung des Sektors schließen, dessen Coins auch immer mehr nützliche Geschäftsmodelle in einer Vielzahl von weiteren Kryptosektoren entwickeln.

Im Jahr 2024 wurde bisher zwar noch kein neues Hoch verzeichnet, jedoch ausschließlich höhere Tiefs. Somit ist das Interesse an den Memecoins weiterhin auf einem hohen Niveau, was sich mit den Berichten aus anderen Quellen wie CoinMarketCap deckt, das erst in dem jüngsten Quartalbericht behautet hat, dass die Memetoken die meisten Suchanfragen verzeichnen.

Memecoin-Suchanfragen auf Google | Quelle: Google Trends

Während das Interesse an den Memecoins im März den Höhepunkt gefunden und danach eine Konsolidierungsphase eingelegt hat, ist seit Ende September wieder ein sprungartiger Anstieg bei den Suchanfragen feststellbar.

Mit dieser Bewegung konnte auch das letzte Hoch aus Anfang Juni übertroffen werden. Zwar kam es zuletzt zu einer kleinen entgegengesetzten Bewegung, allerdings wurde diese angesichts eines solch steilen Anstiegs auch immer wahrscheinlicher.

Nun könnte der Weg für ein weiterwachsendes Interesse an den Memecoins eröffnet werden. Unterstützend darauf dürften sich unter anderem die Expansion der Geldmenge, die US-Wahl, das bullische vierte Quartal, die zunehmende Akzeptanz und die leichteren Handelsmöglichkeiten sowie das Halving auswirken.

In einem bullischen Marktumfeld könnte auch das Interesse an dem viertgrößtem Kryptosektor der Memecoins wieder zunehmen. Denn sie gelten als volatilste Krypto-Assets und könnten in einem solchen Marktumfeld die höchsten Gewinne des Kryptomarktes erzielen.

Memecoins sind wie Tanzen ohne Musik

Wenn man Menschen einmal ohne Musik tanzen sieht, so mag es für Außenstehende merkwürdig aussehen. Ähnlich ist es vermutlich bei dem Memecoin-Sektor, dessen lustige und sinnlose Kryptowährungen dennoch sowohl Entwickler, Investoren als auch Anwender faszinieren.

Allerdings zähle einige der profitabelsten Coins zu genau dieser Kategorie. Zudem lassen sie sich relativ schnell, einfach und günstig entwickeln, weshalb viele einmal ihr Glück probieren. Auf den führenden Memecoin-Launchplattformen werden deshalb täglich Tausende neue Memecoins gestartet, von denen jedoch nur sehr wenige ein langfristiges Potenzial bieten.

Denn nicht wenige wurden von zentralen Teams oder mithilfe von VCs gestartet. Diese verfolgen jedoch oft eigene Interessen, welche denen der Investoren gegenüberstehen. Zudem sind die Tokenomics von Launchpad-Coins limitierend. Einen anderen Ansatz soll nun Flockerz DAO verfolgen, welches VCs ausschließt und wieder der Allgemeinheit die Macht zurück verleihen will.

So geht das Team davon aus, dass das wahre Potenzial in der großen und einflussreichen Gemeinschaft liegt. Denn es können leichter die passenden Produkte für die Nutzer entwickelt werden, wenn diese über die Entwicklung des Projektes mitbestimmen. Dabei erhalten die Tokeninhaber mit jedem Coin eine Stimme, um damit über die Zukunft von Flockerz abzustimmen.

Über eine Blockchain werden die Wahlen vollständig dezentral, sicher und anonym durchgeführt. Somit ließe sich sogar eine Plattform für direkte Demokratie, Petitionen, vertrauenswürdige Meinungsforschungen und mehr entwickeln. Dank des Vote-to-Earn-Verfahrens können die Teilnehmer zudem Belohnungen in $FLOCK-Coins verdienen.

Die Flockerz DAO hat mit dem Vorverkauf in der ersten Woche schon mehr als 677.060 USD eingenommen. In der jetzigen Phase werden die Coins noch für einen Preis in Höhe von 0,0057699 USD angeboten. Allerdings drängt die Zeit für Interessierte, da es schrittweise Preiserhöhungen geben wird, von denen die Nächste in weniger als 57 Stunden erfolgen wird.

Bemerkenswert hoch ist auch die Staking-Rendite, welche die Investoren schon während des Vorverkaufs erhalten können. Denn diese liegt noch bei 2.528 % pro Jahr, was außer Memecoins praktisch kaum eine andere Kryptowährung in einer solchen Zeit schafft. Allerdings sinkt diese mit der Zunahme der Staker, sodass Interessierte besser schnell handeln sollten.

