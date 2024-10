TEL AVIV (dpa-AFX) - Die libanesische Hisbollah-Miliz hat auch in der Nacht Raketen auf den Norden Israels gefeuert. Wie die israelische Armee mitteilte, fing die Luftabwehr ungefähr fünf aus dem Libanon abgefeuerte Geschosse erfolgreich ab. Zuvor hatten in der Bucht von Haifa und den umliegenden Gemeinden die Warnsirenen geheult. Laut der "Times of Israel" waren die Explosionen der Abwehrgeschosse am Nachthimmel über Haifa zu sehen./ln/DP/zb