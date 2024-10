© Foto: Pavlo Gonchar - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Das Wasserstoffunternehmen Plug Power steckt in finanziellen und operativen Schwierigkeiten. Doch jetzt hat sich ein Großinvestor zum Einstieg entschlossen.Zahlen lügen nicht! In den vergangenen drei Jahren ist der Aktienkurs des Wasserstoff-Start-ups Plug Power um 92 Prozent gesunken. Das verdeutlicht die anhaltenden Schwierigkeiten des Unternehmens, mit seinem Geschäftsmodell Profitabilität zu erreichen. Immer wieder musste der Konzern, um seine Überlebensfähigkeit sicherzustellen, die Aktionärsstruktur verwässern und durch die Ausgabe neuer Aktien frisches Kapital einsammeln. In 2024 hielt der ungesunde Mix aus Kapitalerhöhungen und finanzieller Instabilität an. Dementsprechend haben …