HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Börsengang

Erfolgreicher Börsengang des HBM-Portfoliounternehmens Upstream Bio; Kapitalaufnahme von USD 255 Millionen



14.10.2024 / 06:30 CET/CEST



Upstream Bio (Nasdaq: UPB), ein bisher privates Unternehmen aus dem Portfolio von HBM Healthcare Investments, legte am vergangenen Freitag einen erfolgreichen Start an der Börse hin. Das Unternehmen nahm durch die Ausgabe von 15 Millionen Aktien zu einem Preis von USD 17.00 pro Aktie USD 255 Millionen an neuem Kapital auf. Der Aktienkurs stieg am ersten Handelstag auf USD 22.00 (+29.4%). Damit wird das Unternehmen mit rund USD 1.1 Milliarden bewertet. HBM Healthcare Investments hat sich seit Oktober 2021 mit insgesamt USD 30 Millionen an zwei Finanzierungsrunden von Upstream Bio beteiligt. Zuletzt wurde die Beteiligung mit USD 44 Millionen bewertet. Nach dem Börsengang hält HBM Healthcare Investments rund 2.7 Millionen Aktien im Gesamtwert von USD 59.7 Millionen. Upstream Bio ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Therapien für Entzündungskrankheiten, insbesondere schwere Atemwegserkrankungen, spezialisiert hat. Das Unternehmen entwickelt Verekitug, einen einzigartigen Antikörper, der auf den thymischen stromalen Lymphopoietin-Rezeptor (TSLP) abzielt, einen der Hauptverursacher von Entzündungen. Verekitug befindet sich derzeit in Phase-2-Studien zur Behandlung von schwerem Asthma und chronischer Rhinosinusitis mit Nasenpolypen, und das Unternehmen plant, den neuen Wirkstoff bei chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) zu untersuchen. Kontakt

