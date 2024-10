Der DAX hält sich im Rahmen einer kurzfristigen Seitwärtskonsolidierung weiter auf hohem Niveau. Je länger das anhält, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit für einen Übergang in die Jahresendrally. Deutschland befindet sich auch in diesem Jahr weiter in der Rezession. Den DAX interessiert das aber nicht, der deutsche Leitindex ist im September mit Schwung auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Das ist aber kein Widerspruch. Während Werte mit Strukturproblemen, ...

