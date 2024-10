Anzeige / Werbung

Schauen Sie sich zur Erinnerung die Jahrescharts von Almonty (WKN: A1JSSD | ISIN: CA0203981034 | Ticker-Symbol: ALI), Desert Gold Ventures (WKN: A14X09 | ISIN: CA25039N4084 | Ticker-Symbol: QXR2) und dynaCERT (WKN: A1KBAV | ISIN: CA26780A1084 | Ticker-Symbol: DMJ) an.



Wenn Sie auf Ihren Einsatz dreimal hintereinander 26 % Gewinn erzielten, dann haben Sie den Ursprungsbetrag bereits verdoppelt. Bei diesen drei Unternehmen haben Sie jedoch ein viel größeres Gewinnpotenzial vor sich, denn sie befinden sich in einer Entwicklungsphase, die zeitnah Umsatz- und Gewinnsprünge in Aussicht stellen. Wie jeder erfolgreiche Investor weiß, liegt vor allem im Einkauf der Gewinn. Vor dem Hintergrund, dass die Aktien dieser drei Unternehmen bereits steigen, ist jetzt und heute der richtige Zeitpunkt über den Einstieg oder Zukauf dieser Aktien nachzudenken.





Almonty Industries - im Fokus von demokratischen Regierungen!

Lewis Black ist der CEO von Almonty Industries Inc. (WKN: A1JSSD | ISIN: CA0203981034 | Ticker-Symbol: ALI) und ein erfahrener Unternehmer, der bereits in der Vergangenheit ein Wolfram-Unternehmen erfolgreich aufgebaut hat, das den Aktionären durch eine anschließende Übernahme Gewinne einbrachte. Er weiß also wie es geht. Aber dieses Mal ist der Fisch wesentlich größer und von enormer geopolitischer Relevanz.

Almonty strebt mit der Fertigstellung der Wolframmine Sangdong in Südkorea und den beiden eigenen europäischen Minen eine jährliche Förderung von 5.000 t Wolfram an. Klingt nicht viel? Von wegen. Der Gesamtmarkt beträgt rund 100.000 t Wolfram pro Jahr. Vor dem Hintergrund, dass rund 83.000 t aus China stammen und über 3.000 t aus Russland, wird ein Schuh daraus, welche extreme Bedeutung Almonty für die demokratischen Regierungen rund um den Globus hat. Der Marktanteil außerhalb von China und Russland wird für Almonty über 30 % betragen.

Das härteste Metall der Erde ist in vielen Bereichen der Anwendungen nicht substituierbar. Wenn die NATO zum Schutz ihrer Territorien eine Aufrüstung plant, dann wird dafür sehr viel Wolfram benötigt. Im Umkehrschluss muss die Abhängigkeit von China und Russland aufgehoben werden - ein Dilemma und Segen für Almonty. Die Lieferkette wird der Werttreiber für die Aktien von Almonty und erst am vergangenen Donnerstag hat CEO Black im Rahmen einer Großveranstaltung mit Politikern und Wirtschaftsvertretern in Sangdong auf die globale Relevanz des Unternehmens hingewiesen: "Wir werden Unabhängigkeit in der Wolfram-Versorgung und -Nachfrage erreichen und den globalen Wolfram-Markt anführen."

Vor diesem Hintergrund hat der Wert der Aktie ein enormes Vervielfachungspotenzial. Sphene Capital hat im August 2024 die Kaufempfehlung bestätigt und das Kursziel von zuvor 2,13 CAD auf 2,31 CAD angehoben - also mehr als 160 % Kurspotenzial.

Almonty Industries Inc., Chart 12 Monate in CAD, Stand: 13.10.2024, Quelle: Refinitiv



Desert Gold Ventures - Goldförderung wird alles verändern!

Das börsennotierte kanadische Goldunternehmen Desert Gold Ventures Inc. (WKN: A14X09 | ISIN: CA25039N4084 | Ticker-Symbol: QXR2) hat im Westen von Afrika 440 km² Liegenschaften und bereitet nun die Produktion vor. Die Goldförderung verspricht Einnahmen, die dann für weitere Erkundungen des großen Gebietes verwendet werden können. Darüber hinaus können auch Dividenden bezahlt oder Aktien zurückgekauft werden. Aber möglicherweise kommt es schon vorher zu einer Übernahme durch einen namhaften Nachbarn wie Allied Gold, B2Gold oder Barrick Gold.

Vor dem Hintergrund, dass die Feinunze Gold momentan bei über 2.600 USD gehandelt wird und der Börsenwert von Desert Gold Ventures mit 1,1 Mio. Unzen Gold im Boden lediglich rund 11 Mio. USD beträgt - heißt also, dass die Börsenbewertung lediglich 10,00 USD pro Feinunze Gold im Boden ist. Vollkommen absurd, was vorrangig sicherlich an der Unbekanntheit dieses Unternehmens liegt und zugleich eine exzellente Einstiegsgelegenheit darstellt! Wenn wir davon ausgehen, dass in Westafrika die Förderkosten rund 1.000 USD pro Feinunze betragen, dann bleiben salopp 1.600 USD pro Feinunze über. Wie gesagt, momentan ist die Bewertung bei 10,00 USD je Feinunze im Boden - der theoretische Gewinn liegt also 160-fach höher. Das ist eine vereinfachte Darstellung des Potenzials, das zeigen soll, wie viel Kurssteigerung möglich ist.

Die Steigerung der Bewertung kann erst recht an Fahrt gewinnen, wenn weiteres Gold auf dem Gebiet nachgewiesen wird. Das Unternehmen finalisiert momentan die Preliminary Economic Assessment (PEA) - auf deutsch: Vorläufige Wirtschaftlichkeitsprüfung. Erst vor kurzem hat GBC Investment Research in einem Initial Report eine Kaufempfehlung mit Kursziel 0,425 CAD veröffentlicht - also über 400 % Kurspotenzial. Besonders spannend ist auch, dass der Aktienkurs im Jahr 2020 bei einem niedrigen Goldpreis je Feinunze um mehr als 300 % höher notierte, was wiederum zeigt, welche Dynamik entstehen kann, sobald Goldaktien wieder in den Fokus von der Allgemeinheit rücken. Aufgrund der Werthaltigkeit des Goldes im Boden und der erwarteten Förderung in 2025 zwingt sich ein Einstieg oder Zukauf bei Desert Gold Ventures regelrecht auf.

Desert Gold Ventures Inc., Chart 5 Jahre in CAD, Stand: 13.10.2024, Quelle: Refinitiv



dynaCERT - jetzt geht es los!

Das kanadische Technologie-Unternehmen dynaCERT Inc. (WKN: A1KBAV | ISIN: CA26780A1084 | Ticker-Symbol: DMJ) hat vollkommen unverschuldet holprige vier Jahre hinter sich. Grund dafür waren die staatlichen Lockdown-Maßnahmen seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie in 2020. Bis dahin lief alles nach Plan. Der Aktienkurs stieg auf 1,25 CAD und im selben Jahr wurde von GBC Investment Research ein Kursziel von 2,20 CAD in Aussicht gestellt. Der Aktienkurs stürzte in Folge der angeordneten Einschränkungen des Geschäftsbetriebes dramatisch auf einen Tiefstand von nur noch 0,075 CAD ab.

Mittlerweile liegt das Tal der Tränen hinter dem Unternehmen und die Aktie legt wieder zu. Seit vergangener Woche kann dynaCERT auch die langersehnte offizielle Bestätigung der Methodik durch Verra für die Ausgabe von CO2-Zertifikaten vorweisen. Ein gigantischer Millardenmarkt, den es nun zu erobern gilt. Während die Kunden von dynaCERT in der Vergangenheit von den Treibstoffeinsparungen von bis zu 20 % bei nachgerüsteten Dieselmotoren profitierten und zudem die Umwelt durch eine Verringerung der Schadstoffbelastung entlasteten, gibt es für die Kunden zukünftig auch CO2-Zertifikate.

Die Relevanz dieser Emissionszertifikate steigt zunehmend, denn es ist politisch gewollt, dass CO2-Verursachung teurer wird. Soll heißen, dass dynaCERT eine Brückentechnologie für jetzt und heute zur Verfügung stellen kann, welche die Umwelt schont und den Nutzern wirtschaftliche Vorteile bringt. Aus Imagegründen ist der Einsatz von den patentierten HydraGEN-Geräten von dynaCERT ein echter ESG-Mehrwert. Aus diesen Gründen werden die Aktien auf absehbarer Zeit mit zu erwartenden steigenden Absatzzahlen an Wert zulegen und sich in die Richtung des alten Höchststandes vor den Corona-Maßnahmen bewegen. Hier heißt es definitiv: der politische "Trend is your friend', also kaufen, aufstocken und liegenlassen!

dynaCERT Inc., Chart 6 Jahre in CAD, Stand: 13.10.2024, Quelle: Refinitiv





