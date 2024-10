Daimler Truck gerät in China in die Defensive. Die Nachfrage nach LNG-Lkw boomt im wichtigen Absatzmarkt, während der Lkw-Hersteller auf elektrische Fahrzeuge setzt und ausgebootet wird. Boeing mit Jumbo-Verlust. Der Streik und die zahlreichen Skandale belasten den Flugzeughersteller mit einem Milliardenverlust im 3. Quartal. BYD stürmt mit Billig-Modellen auf den europäischen Markt. Der chinesisches Volumenhersteller will EVs für weniger als 25.000 Euro in Deutschland anbieten.Der Aktienhandel in Asien startet freundlich in die neue Woche. Nach der ...

