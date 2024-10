The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.10.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.10.2024ISIN NameXS2611092391 AIIB 23/24 MTNDE000HLB77V9 LB.HESS.THR.CARRARA10A/22DE000A351Y45 KRED.F.WIED.23/33 MTNDE000HLB5584 LB.HESS.THR.CARRARA04P/24USU92279AN56 VECTOR GROUP 21/29 REGSCH0336587644 AARG. KT.BK 16-24CH0419041055 GEBERIT 19/24XS2066639522 EBRD 19/24 MTNXS2066631628 AFR. DEV. BK 19/24 MTNXS2010040983 KERNEL HLDG 19/24 REGSXS1698714000 COVIVIO 17/24XS2010038144 MYTI.FI.PAR. 19/24CH0253592759 CLARIANT 14-24XS0979476602 N.G.E.D.W.M. 13/24 MTNDE000A1TNDX5 AAREAL BANK MTN.HPF.S.206