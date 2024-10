© Foto: Li Bo/XinHua/dpa



Keine große Begeisterung haben die jüngsten Stabilisierungsmaßnahmen Chinas ausgelöst. Experten kritisieren das langsame Vorgehen, weisen gleichzeitig jedoch darauf in, dass die Aktien günstig bewertet sind.Die Aktienmärkte in der Asien-Pazifik-Region starteten gemischt in die Woche, während die Anleger auf Chinas neueste Konjunkturmaßnahmen und eine Fülle an Wirtschaftsdaten aus der Region warteten. Am Montag verzeichnete der chinesische Festland-Index CSI 300 einen Anstieg um 1,5 Prozent, während der Hang Seng Index in Hongkong um 0,4 Prozent nachgab. Diese Diskrepanz verdeutlicht die Unsicherheit, die trotz Pekings Bemühungen, die Wirtschaft zu stützen, unter den Investoren herrscht. Die …