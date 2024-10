The following instruments on XETRA do have their first trading 14.10.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 14.10.2024Aktien1 CA60872A2056 Molten Metals Corp.Anleihen1 USU1852LAR88 Cleveland-Cliffs Inc.2 XS2919906573 International Development Association3 XS2913069428 Japan Bank for International Cooperation4 XS2917468618 OTP Bank Nyrt.5 XS2919880679 United Group B.V.6 USA4S42PAA32 LD Celulose International GmbH7 XS2920504292 Metlen Energy & Metals S.A.8 NO0012873670 Petroleum Geo-Services AS9 XS2914003533 Standard Chartered PLC10 IT0005617367 Italien, Republik11 US09261XAJ19 Blackstone Secured Lending Fund12 USN15516AJ10 Braskem Netherlands Finance B.V.13 XS2907959071 IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.14 XS2920588618 National Bank of Canada15 FI4000581715 POP Asuntoluottopankki Oyj16 XS2914661843 Southern Gas Networks PLC17 XS2919891361 Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S.18 USP9897PAS31 YPF Energia Electrica S.A.19 DE000HLB4454 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale