In den USA startete die Berichtssaison bei Finanzwerten bereits vergangene Woche, in Deutschland legt die Deutsche Bank am 23. Oktober ihr Zahlenwerk vor. Dabei dürfte laut Schätzungen mehr verdient worden sein. Das könnte die Aktie weiter anschieben.Der Kurs der Deutsche-Bank-Aktie befindet sich seit Anfang August im Aufwärtstrend. Am letzten Freitag wurde bei 16,26 Euro ein neues Jahreshoch markiert. Die günstig bewerteten Papiere konnten im laufenden Jahr damit rund 30 Prozent zulegen.Mit den ...

