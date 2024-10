DJ Dalata Hotel Group PLC: POS-Transaction in Own Shares

Dalata Hotel Group PLC (DAL,DHG) Dalata Hotel Group PLC: POS-Transaction in Own Shares 14-Oct-2024 / 07:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Transaction in Own Shares ISE: DHG LSE: DAL Dublin and London: Dalata Hotel Group plc ("Dalata" or the "Company"), the largest hotel operator in Ireland with a growing presence in the United Kingdom and Continental Europe, announces that on Friday, 11 October 2024, it purchased a total of 295,903 of its ordinary shares of EUR 0.01 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin through Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, London Branch ("Berenberg"), in accordance with the terms of the share buyback programme announced on 4 September 2024 (the "Share Buyback Programme"). Date of purchase: 11/10/2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 295,903 Lowest price paid per share (EUR): 3.98 Highest price paid per share (EUR): 4.07 Volume weighted average price paid per share (EUR): 4.0128

The Group intends to cancel all of the repurchased shares.

Total voting rights:

Following settlement of the above purchases and cancellation of the Ordinary Shares purchased, the Company will have 217,285,417 Ordinary Shares in issue, each with one voting right. The Company holds no Ordinary Shares in treasury.

The total number of voting rights in the Company will therefore be 217,285,417 The above figure may be used by shareholders as a denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, Dalata Hotel Group plc under the Transparency (Directive 2004/109/EC) Regulations 2007.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Berenberg as part of the Share Buyback Programme.

Individual transactions:

Number of ordinary shares Transaction price (EUR Time of transaction (UK Transaction reference Trading Venue purchased share) Time) number 834 4.0200 08:07:18 1J4X9W6Z5 Euronext Dublin 834 4.0200 08:07:18 1J4X9W6Z4 Euronext Dublin 742 4.0150 08:09:16 1J4X9W74L Euronext Dublin 345 4.0250 08:11:03 1J4X9W783 Euronext Dublin 396 4.0300 08:13:01 1J4X9W7AK Euronext Dublin 1,681 4.0300 08:13:10 1J4X9W7AM Euronext Dublin 611 4.0150 08:13:51 1J4X9W7BK Euronext Dublin 442 4.0200 08:14:13 1J4X9W7C9 Euronext Dublin 672 4.0200 08:14:13 1J4X9W7CF Euronext Dublin 1,326 4.0200 08:14:13 1J4X9W7CG Euronext Dublin 493 4.0050 08:20:21 1J4X9W7NY Euronext Dublin 812 4.0050 08:22:15 1J4X9W7QH Euronext Dublin 430 4.0050 08:24:21 1J4X9W7T6 Euronext Dublin 201 4.0050 08:24:21 1J4X9W7T7 Euronext Dublin 1,070 4.0100 08:26:00 1J4X9W7UV Euronext Dublin 2,545 4.0200 08:33:04 1J4X9W848 Euronext Dublin 2,730 4.0200 08:33:04 1J4X9W84A Euronext Dublin 400 4.0200 08:33:04 1J4X9W84B Euronext Dublin 636 4.0200 08:33:04 1J4X9W84C Euronext Dublin 1,722 4.0200 08:33:04 1J4X9W84D Euronext Dublin 584 4.0200 08:33:04 1J4X9W84E Euronext Dublin 2,015 4.0200 08:33:04 1J4X9W84F Euronext Dublin 450 4.0100 08:38:30 1J4X9W8AO Euronext Dublin 2,135 4.0100 08:38:30 1J4X9W8AP Euronext Dublin 2,887 4.0100 08:38:30 1J4X9W8AQ Euronext Dublin 735 4.0100 08:38:30 1J4X9W8AR Euronext Dublin 1,359 4.0100 08:38:30 1J4X9W8AS Euronext Dublin 381 4.0050 08:40:30 1J4X9W8DI Euronext Dublin 250 4.0050 08:40:30 1J4X9W8DG Euronext Dublin 410 4.0050 08:41:00 1J4X9W8DQ Euronext Dublin 2,740 4.0050 08:41:00 1J4X9W8DR Euronext Dublin 661 4.0100 08:42:13 1J4X9W8EO Euronext Dublin 782 4.0100 08:44:07 1J4X9W8F6 Euronext Dublin 670 4.0100 08:45:57 1J4X9W8GU Euronext Dublin 735 4.0050 08:48:33 1J4X9W8JS Euronext Dublin 721 4.0050 08:50:17 1J4X9W8L2 Euronext Dublin 480 4.0050 08:50:27 1J4X9W8L8 Euronext Dublin 520 4.0050 08:51:59 1J4X9W8MK Euronext Dublin 3,029 4.0150 08:53:49 1J4X9W8PC Euronext Dublin 1,738 4.0150 08:53:50 1J4X9W8PG Euronext Dublin 265 4.0100 08:56:31 1J4X9W8S0 Euronext Dublin 512 4.0000 09:04:28 1J4X9W959 Euronext Dublin 278 4.0000 09:04:28 1J4X9W958 Euronext Dublin 1,993 4.0000 09:04:28 1J4X9W95A Euronext Dublin 400 4.0000 09:04:28 1J4X9W95B Euronext Dublin 984 4.0000 09:04:28 1J4X9W95C Euronext Dublin 710 3.9900 09:08:55 1J4X9W988 Euronext Dublin 45 3.9900 09:10:45 1J4X9W9A7 Euronext Dublin 729 3.9950 09:12:26 1J4X9W9BK Euronext Dublin 537 4.0000 09:14:19 1J4X9W9EK Euronext Dublin 1,686 4.0000 09:14:19 1J4X9W9EM Euronext Dublin 1,149 4.0000 09:14:19 1J4X9W9EL Euronext Dublin 391 3.9950 09:16:08 1J4X9W9I0 Euronext Dublin 465 3.9950 09:17:57 1J4X9W9KK Euronext Dublin 341 3.9950 09:17:59 1J4X9W9KM Euronext Dublin 784 4.0000 09:18:30 1J4X9W9MT Euronext Dublin 132 4.0000 09:18:30 1J4X9W9MU Euronext Dublin 250 4.0050 09:18:43 1J4X9W9N8 Euronext Dublin 370 4.0000 09:18:50 1J4X9W9NB Euronext Dublin 2,118 4.0000 09:18:54 1J4X9W9NK Euronext Dublin 250 4.0000 09:18:54 1J4X9W9NM Euronext Dublin 3,553 3.9900 09:20:00 1J4X9W9P5 Euronext Dublin 2,068 3.9900 09:20:00 1J4X9W9P4 Euronext Dublin 427 3.9900 09:20:02 1J4X9W9P7 Euronext Dublin 1,892 3.9900 09:20:30 1J4X9W9PQ Euronext Dublin 635 3.9900 09:20:30 1J4X9W9PR Euronext Dublin 3,529 3.9900 09:27:20 1J4X9W9XK Euronext Dublin 1,634 3.9900 09:27:20 1J4X9W9XM Euronext Dublin 412 3.9900 09:27:20 1J4X9W9XN Euronext Dublin 1,332 3.9900 09:27:30 1J4X9W9XV Euronext Dublin 1,440 3.9900 09:27:30 1J4X9W9XW Euronext Dublin 2,503 3.9900 09:27:30 1J4X9W9XX Euronext Dublin 977 3.9800 09:28:00 1J4X9W9Y6 Euronext Dublin 627 3.9800 09:28:00 1J4X9W9Y7 Euronext Dublin 852 3.9800 09:30:27 1J4X9WA18 Euronext Dublin 540 3.9800 09:30:30 1J4X9WA1B Euronext Dublin 312 3.9800 09:32:30 1J4X9WA3F Euronext Dublin 1,043 3.9800 09:33:51 1J4X9WA4U Euronext Dublin 19 3.9800 09:34:30 1J4X9WA4V Euronext Dublin 366 3.9800 09:35:00 1J4X9WA9P Euronext Dublin 360 3.9800 09:35:30 1J4X9WABJ Euronext Dublin 817 3.9800 09:35:47 1J4X9WAC6 Euronext Dublin 370 3.9800 09:36:30 1J4X9WACL Euronext Dublin 497 3.9800 09:37:38 1J4X9WADT Euronext Dublin 152 3.9900 09:42:00 1J4X9WAIV Euronext Dublin 378 3.9900 09:42:30 1J4X9WAJ0 Euronext Dublin 158 3.9900 09:43:30 1J4X9WAK6 Euronext Dublin 3,003 3.9900 09:43:35 1J4X9WAKO Euronext Dublin 3,790 3.9900 09:43:35 1J4X9WAKN Euronext Dublin 1,797 3.9900 09:44:00 1J4X9WAL1 Euronext Dublin 629 3.9900 09:44:30 1J4X9WAL6 Euronext Dublin 584 3.9900 09:45:30 1J4X9WAN1 Euronext Dublin 356 3.9900 09:45:30 1J4X9WAN2 Euronext Dublin 659 3.9900 09:49:12 1J4X9WARO Euronext Dublin 4,603 3.9900 09:49:12 1J4X9WARN Euronext Dublin 725 3.9900 09:49:12 1J4X9WARP Euronext Dublin 1,931 3.9900 09:49:12 1J4X9WARQ Euronext Dublin 113 3.9800 09:53:33 1J4X9WAY7 Euronext Dublin 844 3.9800 09:55:23 1J4X9WAZM Euronext Dublin 704 4.0050 10:10:49 1J4X9WBFH Euronext Dublin 837 4.0000 10:17:05 1J4X9WBIR Euronext Dublin 792 4.0000 10:21:10 1J4X9WBLF Euronext Dublin 4,655 4.0000 10:21:10 1J4X9WBLH Euronext Dublin 3,869 4.0000 10:21:10 1J4X9WBLG Euronext Dublin 718 3.9950 10:21:44 1J4X9WBLQ Euronext Dublin 3,896 3.9950 10:21:44 1J4X9WBLS Euronext Dublin 2,926 3.9950 10:21:44 1J4X9WBLR Euronext Dublin 769 3.9900 10:24:14 1J4X9WBNA Euronext Dublin 624 4.0000 10:43:44 1J4X9WC0O Euronext Dublin 808 4.0000 10:45:34 1J4X9WC1O Euronext Dublin 633 4.0050 10:49:13 1J4X9WC2S Euronext Dublin 4,699 4.0050 10:49:13 1J4X9WC2T Euronext Dublin 274 4.0000 10:55:25 1J4X9WC93 Euronext Dublin 548 4.0000 10:58:55 1J4X9WCBQ Euronext Dublin 814 4.0000 10:58:57 1J4X9WCBS Euronext Dublin 831 4.0000 11:02:52 1J4X9WCDD Euronext Dublin 843 4.0000 11:04:50 1J4X9WCDR Euronext Dublin 1,662 4.0000 11:06:36 1J4X9WCEL Euronext Dublin 768 4.0000 11:12:06 1J4X9WCIC Euronext Dublin 845 4.0000 11:14:02 1J4X9WCJ7 Euronext Dublin 648 4.0000 11:15:45 1J4X9WCM0 Euronext Dublin 849 4.0000 11:17:40 1J4X9WCO7 Euronext Dublin 956 4.0000 11:17:41 1J4X9WCO8 Euronext Dublin 286 4.0000 11:17:43 1J4X9WCO9 Euronext Dublin 818 4.0000 11:19:32 1J4X9WCOS Euronext Dublin 735 4.0000 11:21:17 1J4X9WCPT Euronext Dublin 469 4.0000 11:37:41 1J4X9WD48 Euronext Dublin 8 4.0100 11:41:02 1J4X9WD62 Euronext Dublin 340 4.0100 11:41:02 1J4X9WD63 Euronext Dublin 252 4.0100 11:49:33 1J4X9WD9G Euronext Dublin 693 4.0100 11:54:41 1J4X9WDCK Euronext Dublin 743 4.0100 11:56:26 1J4X9WDD4 Euronext Dublin 278 4.0100 12:02:04 1J4X9WDFL Euronext Dublin 861 4.0100 12:04:00 1J4X9WDHH Euronext Dublin 7,430 4.0100 12:04:14 1J4X9WDIK Euronext Dublin 5,884 4.0100 12:04:14 1J4X9WDII Euronext Dublin 1,100 4.0100 12:04:14 1J4X9WDIL Euronext Dublin 5,857 4.0100 12:04:16 1J4X9WDIN Euronext Dublin 5,356 4.0100 12:04:16 1J4X9WDIM Euronext Dublin 5,857 4.0050 12:07:48 1J4X9WDLJ Euronext Dublin 5,440 4.0050 12:07:48 1J4X9WDLM Euronext Dublin 5,248 4.0050 12:07:52 1J4X9WDLO Euronext Dublin 6,048 4.0050 12:07:52 1J4X9WDLP Euronext Dublin 1,070 4.0050 12:07:55 1J4X9WDLS Euronext Dublin 336 4.0050 12:07:56 1J4X9WDLT Euronext Dublin 814 4.0050 12:24:43 1J4X9WE09 Euronext Dublin 463 4.0050 12:32:18 1J4X9WE4W Euronext Dublin 1,258 4.0050 12:33:59 1J4X9WE5G Euronext Dublin 7,775 4.0050 12:33:59 1J4X9WE5H Euronext Dublin 733 4.0000 12:36:23 1J4X9WE6S Euronext Dublin 733 4.0000 12:38:20 1J4X9WE8J Euronext Dublin 411 4.0000 12:42:06 1J4X9WEAF Euronext Dublin 619 4.0000 12:49:15 1J4X9WEEM Euronext Dublin 777 4.0000 13:00:05 1J4X9WEM6 Euronext Dublin 204 4.0000 13:03:51 1J4X9WEOD Euronext Dublin 831 4.0000 13:09:24 1J4X9WETV Euronext Dublin 313 4.0000 13:11:22 1J4X9WEXH Euronext Dublin 436 4.0000 13:15:02 1J4X9WEZP Euronext Dublin 1,368 4.0000 13:15:05 1J4X9WEZU Euronext Dublin 3,541 4.0000 13:20:05 1J4X9WF3G Euronext Dublin 831 4.0000 13:20:05 1J4X9WF3H Euronext Dublin 996 4.0000 13:22:02 1J4X9WF7H Euronext Dublin 861 4.0000 13:23:59 1J4X9WF8B Euronext Dublin 733 4.0000 13:27:43 1J4X9WFB0 Euronext Dublin 569 4.0000 13:27:43 1J4X9WFB2 Euronext Dublin 7,132 4.0000 13:27:43 1J4X9WFB1 Euronext Dublin 6,909 4.0000 13:27:43 1J4X9WFB3 Euronext Dublin 547 4.0050 13:46:38 1J4X9WFQO Euronext Dublin 972 4.0050 13:55:47 1J4X9WFX5 Euronext Dublin 452 4.0100 13:59:12 1J4X9WFZ3 Euronext Dublin 733 4.0100 14:06:47 1J4X9WG79 Euronext Dublin 589 4.0100 14:08:42 1J4X9WG9G Euronext Dublin 597 4.0100 14:15:00 1J4X9WGDL Euronext Dublin 180 4.0100 14:21:52 1J4X9WGJ1 Euronext Dublin 483 4.0250 14:34:13 1J4X9WH37 Euronext Dublin 474 4.0250 14:35:13 1J4X9WH5J Euronext Dublin 178 4.0300 14:35:43 1J4X9WH6J Euronext Dublin 663 4.0250 14:50:31 1J4X9WHXX Euronext Dublin 2,714 4.0550 15:01:19 1J4X9WIHW Euronext Dublin 250 4.0650 15:10:35 1J4X9WIW2 Euronext Dublin 700 4.0650 15:12:12 1J4X9WIZW Euronext Dublin 7,069 4.0650 15:27:49 1J4X9WJSO Euronext Dublin 912 4.0650 15:27:49 1J4X9WJSV Euronext Dublin 358 4.0650 15:27:49 1J4X9WJSU Euronext Dublin 1,500 4.0650 15:27:49 1J4X9WJSS Euronext Dublin 1,960 4.0650 15:27:49 1J4X9WJST Euronext Dublin 400 4.0650 15:27:49 1J4X9WJSW Euronext Dublin 1,789 4.0650 15:27:49 1J4X9WJSX Euronext Dublin 1,616 4.0650 15:29:09 1J4X9WJT8 Euronext Dublin 250 4.0650 15:30:30 1J4X9WJUG Euronext Dublin 6,915 4.0500 15:34:23 1J4X9WJYV Euronext Dublin 1,400 4.0500 15:34:23 1J4X9WJYZ Euronext Dublin 1,410 4.0500 15:34:23 1J4X9WJYY Euronext Dublin 3,534 4.0500 15:34:23 1J4X9WJZ0 Euronext Dublin 700 4.0450 15:46:47 1J4X9WKBJ Euronext Dublin 733 4.0400 15:51:46 1J4X9WKGE Euronext Dublin 760 4.0450 15:54:08 1J4X9WKIF Euronext Dublin 10,158 4.0500 16:12:44 1J4X9WL9U Euronext Dublin 6,861 4.0500 16:12:44 1J4X9WL9R Euronext Dublin 140 4.0500 16:12:44 1J4X9WL9V Euronext Dublin 292 4.0450 16:12:44 1J4X9WL9W Euronext Dublin 584 4.0450 16:12:44 1J4X9WL9X Euronext Dublin 292 4.0500 16:12:44 1J4X9WL9Y Euronext Dublin 5,834 4.0500 16:12:44 1J4X9WL9Z Euronext Dublin

