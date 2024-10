Hannover (ots) -In der aktuellen Folge des c't-Podcasts "Frauen und Technik" dreht sich alles um smarte Brillen und einen spannenden Fall aus der Welt der Cybersicherheit. Die Redakteurinnen Svea Eckert und Eva Wolfangel diskutieren mit der Cybersicherheitsexpertin Jiska Classen über die technischen und gesellschaftlichen Aspekte smarter Geräte und wie selbst alte Technologien wie Pager weiterhin relevant bleiben.Der Podcast bietet keine klassischen "Frauenrollen", sondern beleuchtet die innovative Arbeit von Frauen in der Technologiebranche. "Es ist kein 'Frauen-Podcast', sondern eine zusätzliche Perspektive für alle, die sich für Innovation, Technologie und exzellenten Journalismus interessieren. Wir freuen uns, dass wir mit Svea Eckert und Eva Wolfangel zwei herausragende Journalistinnen als Moderatorinnen gewinnen konnten", sagt Torsten Beeck, Chefredakteur von heise Medien. "Wir richten uns nicht nur an ein Fachpublikum, sondern an alle, die Technologie aus neuen, spannenden Blickwinkeln verstehen wollen."In der neuen Folge gibt Eva Wolfangel spannende Einblicke in die Möglichkeiten und Grenzen von Smart Glasses und erklärt, wie diese Geräte das Leben verändern könnten. "Ich freue mich, dass wir in diesem Podcast fundierte Forschung zu Themen wie Cybersicherheit und KI teilen und mit inspirierenden Expertinnen zusammenarbeiten können", sagt Wolfangel.Ein besonderes Highlight ist der Beitrag von Jiska Classen, Expertin für Reverse Engineering, die einen mysteriösen Fall im Libanon aufklärt, bei dem alte Pager eine überraschende Rolle in der Cybersicherheit spielten. Classen beleuchtet, wie alte Kommunikationssysteme auch heute noch für kritische Sicherheitsfragen von Bedeutung sein können."Frauen und Technik" ist nicht nur ein Podcast für Frauen, sondern ein Muss für alle, die neue Perspektiven auf Technik entdecken wollen", betont Svea Eckert, die als eine der führenden Technikjournalistinnen den Podcast mitgestaltet. Für die kommenden Folgen versprechen sie und Wolfangel weitere spannende Gäste und Themen.Der c't-Podcast "Frauen und Technik" erscheint alle 14 Tage und ist unter https://www.heise.de/thema/Frauen-und-Technik sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar.Hintergrund zu den heise-Podcasts:Mit mehr als einer Million Hörerinnen und Hörern bietet heise Medien eine breite Auswahl an Podcasts, die Fachleute und Interessierte gleichermaßen informieren. Unter den 16 Formaten finden sich populäre Themen wie Künstliche Intelligenz, Datenschutz und Cybersicherheit. Der tägliche News-Podcast "kurz informiert" erreicht monatlich mehr als 560.000 Downloads und das "KI-Update" wurde als "Fachmedium des Jahres 2024" in der Kategorie "Bester Podcast" ausgezeichnet.Pressekontakt:Sylke WildePresse- und ÖffentlichkeitsarbeitHeise Gruppe GmbH &Co. KGsy@heise.de0511 5352-290Original-Content von: c't, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7833/5885635