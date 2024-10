EQS-News: JOST Werke SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

JOST erwirbt Hyva - Kaufvertrag zur Übernahme von Hyva unterzeichnet



14.10.2024 / 09:10 CET/CEST

JOST erwirbt Hyva - Kaufvertrag zur Übernahme von Hyva unterzeichnet

Größere und stärkere Gruppe: Die Übernahme von Hyva wird einen zusätzlichen Umsatzbeitrag von über 600 Mio. EUR generieren und JOST zu einem noch stärkeren Lieferanten für Nutzfahrzeuge mit einem kombinierten pro-forma Konzernumsatz von rund 1,8 Mrd. EUR und einem kombinierten pro-forma bereinigtem EBIT von 175 Mio. EUR umwandeln (basierend auf LTM-Zahlen von Juni 2024).



Die Übernahme von Hyva wird einen zusätzlichen Umsatzbeitrag von über 600 Mio. EUR generieren und JOST zu einem noch stärkeren Lieferanten für Nutzfahrzeuge mit einem kombinierten pro-forma Konzernumsatz von rund 1,8 Mrd. EUR und einem kombinierten pro-forma bereinigtem EBIT von 175 Mio. EUR umwandeln (basierend auf LTM-Zahlen von Juni 2024). Verbesserter Zugang zu schnell wachsenden Off-Highway-Märkten: JOST verbessert seinen Zugang zu den schnell wachsenden Infrastrukturmärkten in Indien, Asien und Brasilien signifikant und kann mit den neuen Produkten seine Position auf dem Off-Highway-Markt in Nordamerika weiterstärken.



JOST verbessert seinen Zugang zu den schnell wachsenden Infrastrukturmärkten in Indien, Asien und Brasilien signifikant und kann mit den neuen Produkten seine Position auf dem Off-Highway-Markt in Nordamerika weiterstärken. Strategisch und finanziell überzeugende Übernahme: Der Kaufpreis für Hyva beläuft sich auf 362 Mio. EUR. Die Übernahme wird durch eine Kombination aus Barmitteln und Fremdkapital finanziert .



Der Kaufpreis für Hyva beläuft sich auf 362 Mio. EUR. Die Übernahme wird durch eine Kombination aus Barmitteln und Fremdkapital finanziert Attraktive Multiples: Mit einem bereinigten EBITDA-Beitrag von 54 Mio. EUR und erwarteten Synergien von mehr als 20 Mio. EUR p.a. liegt der EV/EBITDA-Multiple von Hyva zum Zeitpunkt des Erwerbs bei 6,7x und Post-Synergien voraussichtlich unter 4,9x.



Mit einem bereinigten EBITDA-Beitrag von 54 Mio. EUR und erwarteten Synergien von mehr als 20 Mio. EUR p.a. liegt der EV/EBITDA-Multiple von Hyva zum Zeitpunkt des Erwerbs bei 6,7x und Post-Synergien voraussichtlich unter 4,9x. Solide Finanzlage von JOST bleibt erhalten: Der kombinierte pro-forma Leverage, basierend auf LTM-Zahlen zum 30. Juni 2024, würde nach der Übernahme 2,4x des bereinigtem EBITDA betragen.



Der kombinierte pro-forma Leverage, basierend auf LTM-Zahlen zum 30. Juni 2024, würde nach der Übernahme 2,4x des bereinigtem EBITDA betragen. Positiv für das EPS: Es wird erwartet, dass sich die Übernahme bereits im ersten Jahr nach Abschluss der Transaktion positiv auf das bereinigte EPS auswirken wird. Neu-Isenburg, 14. Oktober 2024. Die JOST Werke SE ("JOST"), einer der weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie, hat heute einen Kaufvertrag mit Unitas Capital Pte. Ltd. und NWS Holdings Limited über den Erwerb sämtlicher Anteile an der Hyva III B.V., einschließlich ihrer direkten und indirekten Tochtergesellschaften weltweit ("Hyva"), unterzeichnet. Joachim Dürr, Vorstandsvorsitzender der JOST Werke SE, sagt: "Die Übernahme von Hyva ist ein bedeutender strategischer Schritt, um JOSTs Position als weltweit führender Lieferant für On- und Off-Highway-Systeme in der Nutzfahrzeugindustrie weiter auszubauen. Mit Hyva erwerben wir den Weltmarktführer für Frontkippzylinder und erweitern unser Produktportfolio um eine Vielzahl von intelligenten Hydrauliklösungen. Gleichzeitig verbessern wir unseren Zugang zu den schnell wachsenden Off-Highway-Märkten. Hyva ergänzt und erweitert das marktführende Markenportfolio von JOST. Das starke Knowhow und die Branchenexpertise des Hyva-Managements und seiner sehr engagierten Mitarbeitenden passen zum Fokus von JOST auf Kundenorientierung, hervorragenden Service und hohe Qualität. Gemeinsam sind wir gut aufgestellt, um von den großen Infrastrukturinvestitionen in Indien, Asien, Brasilien und Nordamerika zu profitieren und neue Wachstumsfelder für JOST zu erschließen." Alex Tan, CEO von Hyva, kommentierte: "Die Übernahme durch JOST stellt eine große Chance für Hyva dar. Mit JOST haben wir einen starken, langfristig orientierten Industriepartner gefunden, der sich ebenfalls dem technologischen Fortschritt verschrieben hat und Kunden mit innovativen und effizienten Lösungen für Transport-, Landwirtschafts-, Bau-, Bergbau- und Umweltnutzfahrzeuganwendungen versorgen möchte. Die Bündelung unserer Kräfte wird unsere Marktposition weltweit stärken und unser Produktangebot erweitern. Mein Team und ich freuen uns darauf, unsere Geschäftsaktivitäten zusammenzuführen, neue Märkte zu erschließen und neue Wachstumschancen zu generieren." Hyva ist ein führender Anbieter von Hydrauliklösungen für Nutzfahrzeuge mit einem weltweiten Marktanteil von mehr als 40 % bei Frontkippzylindern. Das 1979 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden und beliefert Kunden in mehr als 110 Ländern über ein gut etabliertes und anerkanntes Vertriebs- und Servicenetzwerk. Mit rund 3.000 Mitarbeitern weltweit verfügt Hyva über 14 Produktionsstätten in China, Indien, Brasilien, Mexiko, Deutschland und Italien, die Kunden in der Transport-, Landwirtschafts-, Bau-, Bergbau- und Umweltindustrie beliefern. In den am 30. Juni 2024 endenden letzten zwölf Monaten erwirtschaftete Hyva einen Umsatz von rund 629 Mio. EUR, eine Bruttogewinnmarge von 23,4 %, ein bereinigtes EBITDA von 54 Mio. EUR und ein bereinigtes EBIT von 41 Mio. EUR. JOST strebt ein Synergiepotenzial von mehr als 20 Mio. EUR pro Jahr an und erwartet, dass sich die Übernahme wertsteigend auswirkt. Durch die Integration der zwei Unternehmen und die Realisierung der identifizierten Synergien erwartet JOST, dass die Profitabilität von Hyva zwei Jahre nach Abschluss der Transaktion innerhalb des strategischen Margenkorridors von JOST liegen wird (10 % bis 12 % bereinigte EBIT-Marge). Der Kaufpreis beläuft sich auf 398 Mio. USD (ca. 362 Mio. EUR, bei einem angenommenen Umrechnungskurs von 1,10 EUR/USD). Dies entspricht einem EV/EBITDA von 6,7x zum Zeitpunkt des Erwerbs und von weniger als 4,9x nach Synergien. Die Übernahme von Hyva wird weitere Möglichkeiten für profitables Wachstum für JOST eröffnen. Die neue kombinierte Gruppe wird nach dem Zusammenschluss viel größer und stärker sein. Dadurch wird sich die Position des Konzerns als globaler Lieferant für die Nutzfahrzeugindustrie weiter festigen und JOST wird seine Kunden weltweit noch besser bedienen können. Die starke Marke Hyva wird JOST ermöglichen, seine erfolgreiche Push-and-Pull-Vertriebsstrategie weiter auszubauen, sein Produktportfolio zu erweitern und das Kundennetzwerk aus Blue-Chip-OEMs, Aufbauherstellern, Händlern und Endnutzern weiter zu vergrößern. Es wird erwartet, dass der kombinierte pro-forma Konzernumsatz (basierend auf den LTM-Zahlen vom 30. Juni 2024) signifikant auf 1,8 Mrd. EUR steigen wird und sich das kombinierte bereinigte EBIT auf 175 Mio. EUR deutlich erhöht. Dadurch wird sich die Übernahme bereits im ersten Jahr nach Closing positiv auf das bereinigte Ergebnis je Aktie auswirken. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden. Der Abschluss wird für Anfang 2025 erwartet. Kontakt: JOST Werke SE

Romy Acosta

Leiter der Abteilung Investor Relations

T: +49 6102 295-379

romy.acosta@jost-world.com Über JOST: JOST ist ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie mit den Kernmarken JOST, ROCKINGER, TRIDEC und Quicke. Die international marktführende Position von JOST wird durch die starken Marken, die langfristigen, durch das globale Vertriebsnetz bedienten Kundenbeziehungen und durch das effiziente, wenig anlagenintensive Geschäftsmodell untermauert. Mit Vertriebs- und Fertigungsstätten in über 25 Ländern auf sechs Kontinenten bedient JOST weltweit Hersteller, Händler und Endkunden der Transport-, Landwirtschaft- und Bauindustrie. JOST beschäftigt weltweit derzeit über 4.500 Mitarbeitende und notiert an der Frankfurter Börse. Weitere Informationen über JOST finden Sie hier: www.jost-world.com Über Hyva: Hyva ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen und hocheffizienten Transportlösungen für die Nutzfahrzeug- und Umweltdienstleistungsbranche. Das Unternehmen befasst sich mit der Entwicklung, der Produktion, dem Marketing und dem Vertrieb von Hydrauliklösungen für Nutzfahrzeuge. Die Produkte des Unternehmens werden weltweit in einer Reihe von Sektoren wie Transport, Landwirtschaft, Bauwesen, Bergbau und Umweltdienstleistungen eingesetzt. Hyva ist der weltweit führende Hersteller von Frontkippzylindern und bietet darüber hinaus ein komplettes Sortiment an doppeltwirkenden Zylindern, Container-Hebesystemen (Abrollkipper und Absetzkipper), Lösungen für die Abfallentsorgung (Müllsammelaufbauten und -verdichter) sowie Autokräne an. Das 1979 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Alphen aan den Rijn in den Niederlanden und ist in mehr als 110 Ländern mit über 3.000 Mitarbeitern weltweit tätig. Die Hyva-Gruppe umfasst weltweit mehr als 30 Tochtergesellschaften mit einer außergewöhnlichen Vertriebs- und Serviceabdeckung und 14 Produktionsstätten in Brasilien, China, Deutschland, Indien, Italien und Mexiko mit mehr als 20.000 Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hyva.com .



